Антимонопольный комитет разрешил NJJ приобрести "Датагруп-Воля"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, приобрести компанию Datagroup Holding Limited (Датагруп-Воля).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что данное решение было принято на заседании АМКУ 7 марта. Кроме того, АМКУ одобрил согласованные действия между компаниями NJJ UPAM, Lorimer II Ventures Limited, DVL Telecom и физическим лицом – гражданином Украины с целью реализации положений акционерного соглашения в течение пяти лет.

29 декабря уполномоченные представители NJJ Capital и Datagroup Holding Limited подали заявку на согласие от АМКУ для NJJ Capital по поводу опосредованного приобретения акций Datagroup Holding Limited, которое позволило бы получить контроль над более чем 50% голосов в руководящем органе компании.

Эта заявка 12 января была отклонена из-за несовместимости с требованиями. Второй раз заявка от DVL Telecom о приобретении контроля над Datagroup Holding Limited была подана в АМКУ 23 января 2024 года.

Ранее NJJ Capital уже купила активы компании "Датагруп-Воля". В июне 2021 г. "Датагруп" приобрела 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного интернета группы компаний Volia.

Также компания активно развивает облачные сервисы через дата-центр Volia, предоставляя разные услуги пользователям. Отметим, что американская компания Horizon Capital владеет 96,13% акций компании "Датагруп", а 3,87% принадлежат гендиректору Михаилу Шелемби.

NJJ Capital хочет купить lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако, 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital по приобретению более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.