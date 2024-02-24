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Фонд Horizon Capital привлек $350 млн для поддержки украинского бизнеса
Ведущая американская компания прямых инвестиций Horizon Capital сообщила, что их новый инвестиционный фонд, фокусирующийся на развитии в Украине Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), смог собрать $350 миллионов, что на 40% превысило первоначальные планы в $250 млн.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечено, что таких цифр удалось достичь во время окончательного закрытия фонда в Токио 19 февраля 2024 года. Теперь общая сумма в управлении HCGF IV составляет $1.6 миллиарда.
HCGF IV уже осуществил инвестиции в первые инновационные технологические компании, сосредоточившись на расширении их научно-исследовательских платформ в Украине и увеличении их международного присутствия.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Первыми тремя инвестициями фонда являются:
- Preply, компания трансформирующая процесс изучения языков, объединяя студентов и преподавателей со всего мира через свою онлайн-платформу
- GoIT, которая предлагает специализированные образовательные программы в сфере ИТ для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в технологической отрасли
- Viseven, помогающая фармацевтическим компаниям ускорить цифровую трансформацию.
HCGF IV считается важным источником для инвесторов, не только ищущих прибыль, но и желающих оказать влияние на развитие региона.
Horizon Capital за шесть лет привлекла более $800 млн. для поддержки предпринимателей из Украины и Молдовы. Средства были инвестированы более чем в 170 компаний, в которых работает более 80 000 человек.
Создание Horizon Capital Growth Fund IV
Как пишет Forbes, компания Horizon Capital объявила о запуске нового фонда инвестиций – Horizon Capital Growth Fund IV, направленного на инвестирование в Украине 26 сентября 2022 года. По словам главного исполнительного директора Елены Кошарной, на момент создания фонд привлек $125 миллионов, причем Horizon Capital имела амбиции удвоить эту сумму уже в первые шесть месяцев.
28 апреля 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о своем вкладе в размере до $40 миллионов в фонд HCGF IV.
Horizon Capital ведет активную работу с портфелем, который насчитывает более 80 компаний, потенциально способных получить инвестиции от фонда Horizon Capital Growth Fund IV.
Напомним, что фонд Growth Fund IV, 17 января инвестировал в украинскую компанию Viseven, предоставляющую услуги отраслям фармацевтики и медико-биологических наук.
Источник фото: ua.depositphotos.com