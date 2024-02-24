Фонд Horizon Capital привлек $350 млн для поддержки украинского бизнеса

Ведущая американская компания прямых инвестиций Horizon Capital сообщила, что их новый инвестиционный фонд, фокусирующийся на развитии в Украине Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), смог собрать $350 миллионов, что на 40% превысило первоначальные планы в $250 млн.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечено, что таких цифр удалось достичь во время окончательного закрытия фонда в Токио 19 февраля 2024 года. Теперь общая сумма в управлении HCGF IV составляет $1.6 миллиарда.

HCGF IV уже осуществил инвестиции в первые инновационные технологические компании, сосредоточившись на расширении их научно-исследовательских платформ в Украине и увеличении их международного присутствия.

Первыми тремя инвестициями фонда являются:

Preply, компания трансформирующая процесс изучения языков, объединяя студентов и преподавателей со всего мира через свою онлайн-платформу

GoIT, которая предлагает специализированные образовательные программы в сфере ИТ для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в технологической отрасли

Viseven, помогающая фармацевтическим компаниям ускорить цифровую трансформацию.

HCGF IV считается важным источником для инвесторов, не только ищущих прибыль, но и желающих оказать влияние на развитие региона.

Horizon Capital за шесть лет привлекла более $800 млн. для поддержки предпринимателей из Украины и Молдовы. Средства были инвестированы более чем в 170 компаний, в которых работает более 80 000 человек.

Создание Horizon Capital Growth Fund IV

Как пишет Forbes, компания Horizon Capital объявила о запуске нового фонда инвестиций – Horizon Capital Growth Fund IV, направленного на инвестирование в Украине 26 сентября 2022 года. По словам главного исполнительного директора Елены Кошарной, на момент создания фонд привлек $125 миллионов, причем Horizon Capital имела амбиции удвоить эту сумму уже в первые шесть месяцев.

28 апреля 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о своем вкладе в размере до $40 миллионов в фонд HCGF IV.

Horizon Capital ведет активную работу с портфелем, который насчитывает более 80 компаний, потенциально способных получить инвестиции от фонда Horizon Capital Growth Fund IV.

Напомним, что фонд Growth Fund IV, 17 января инвестировал в украинскую компанию Viseven, предоставляющую услуги отраслям фармацевтики и медико-биологических наук.

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