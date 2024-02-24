Фонд він Horizon Capital залучив $350 млн для підтримки українського бізнесу

Провідна американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital повідомила, що їхній новий інвестиційний фонд, який фокусується на розвитку в Україні Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), зміг зібрати $350 мільйонів, що на 40%, перевищило початкові плани у $250 млн.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначено, що таких цифр вдалося досягнути під час остаточного закриття фонду, яке відбулося в Токіо 19 лютого 2024 року. Тепер загальна сума, яка є в управлінні HCGF IV складає $1.6 мільярда.

Згідно з повідомленням, HCGF IV вже здійснив інвестиції у перші інноваційні технологічні компанії, зосередившись на розширенні їхніх науково-дослідних платформ в Україні та збільшенні їх міжнародної присутності.

Першими трьома інвестиціями фонду є:

Preply, компанія яка трансформує процес вивчення мов, об’єднуючи студентів та викладачів з усього світу через свою онлайн-платформу

GoIT, що пропонує спеціалізовані освітні програми у сфері ІТ для розвʼязання проблеми нестачі кваліфікованих кадрів у технологічній галузі

Viseven, яка допомагає фармацевтичним компаніям прискорити цифрову трансформацію.

HCGF IV вважається важливим джерелом для інвесторів, які не лише шукають прибуток, але й хочуть мати вплив на розвиток регіону.

Horizon Capital за шість років залучила понад $800 млн для підтримки підприємців з України та Молдови. Кошти були інвестовані у понад 170 компаній, в яких працює понад 80 000 осіб.

Створення Horizon Capital Growth Fund IV

Як пише Forbes, компанія Horizon Capital оголосила про запуск нового фонду інвестицій - Horizon Capital Growth Fund IV, спрямованого на інвестування в Україні 26 вересня 2022 року. За словами головної виконавчої директорки Олени Кошарної, на момент створення фонд залучив $125 мільйонів, причому Horizon Capital мала амбіції подвоїти цю суму вже в перші шість місяців.

28 квітня 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив про свій внесок у розмірі до $40 мільйонів у фонд HCGF IV.

Видання пише, що Horizon Capital веде активну роботу з портфелем, який налічує понад 80 компаній, потенційно здатних отримати інвестиції від фонду Horizon Capital Growth Fund IV.

Нагадаємо, що фонд Growth Fund IV, 17 січня інвестував в українську компанію Viseven, що надає послуги галузям фармацевтики та медико-біологічних наук.

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