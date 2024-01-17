Horizon Capital оголосила про інвестицію в українську компанію Viseven

Новий фонд компанії Horizon Capital - Growth Fund IV, який сягнув $328 мільйонів на останньому закритті в грудні 2023 року, інвестував в українську компанію Viseven, що надає послуги галузям фармацевтики та медико-біологічних наук.

Про це стало відомо з прес-релізу Horizon Capital.

Згідно з повідомленням, ця угода є третьою інвестицією з фонду Growth Fund IV. Зазначається, що як і більшість компаній, в які зазвичай інвестує Horizon Capital, Viseven є успішним прибутковим бізнесом, зі стабільно-високими темпами зростання. Завдяки своїй ефективній бізнес-моделі та ціннісній пропозиції, компанія зуміла збільшити виручку більш ніж втричі з 2019 року.

Будучи заснованою у 2009 році, компанія Viseven вийшла на ринки вже понад 30 країн, з центрами розробки в Україні, Аргентині, Естонії, Індії, Польщі та Північній Америці. Компанія постійно запускає нові продукти, серед яких фабрика цифрового контенту та хмарні CRM та CLM системи, оснащені функціоналом роботи без програмного коду та з підтримкою інструментів штучного інтелекту, що забезпечують комплексну цифрову маркетингову платформу.

Під керівництвом Наталії Андрійчук (СЕО) та співзасновників Вячеслава Василенка (СОО) і Романа Василенка (СТО), Viseven надає послуги понад 50 клієнтам в галузі фармацевтики та медико-біологічних наук, в тому числі багатьом із топ-20 міжнародних компаній, таких як Abbott, AbbVie, Amgen, Bayer, Biogen, Ipsen, Lilly, Novo Nordisk, Servier Laboratories та іншим.

"Я рада оголосити про інвестицію Horizon Capital в ще одного міжнародного технологічного лідера з України, що став свідченням незмінної стійкості нашого Регіону. Ми щасливі підтримати команду Viseven капіталом для зростання на цьому етапі шляху їхнього швидкого зростання", - відзначила засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна.

Додамо, що компанія Viseven вже багато років є важливим елементом розвитку української технологічної екосистеми, зокрема завдяки своїй програмі Viseven IT Academy – безкоштовному корпоративному університету з фокусом на технологічних спеціальностях, яка вже зараз має понад 1 100 випускників. Серед інвесторів компанії є AVentures Capital та Horizon Capital, в той час як вона залишається під керівництвом засновників.

Довідка:

Horizon Capital – провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами $1,5 млрд від інвесторів з капіталом, обсяг якого перевищує $630 млрд. Всього за 5 років компанії вдалося залучити близько $0,8 млрд, включаючи фонд HCGF IV, який сягнув $328 млн. Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на підтримці підприємців-візіонерів, котрі очолюють швидкозростаючі, переважно технологічні та експорт-орієнтовані підприємства в Україні та Молдові. Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 170 компанії, в яких працевлаштовані більше 80 000 осіб.