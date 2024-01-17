Horizon Capital объявила об инвестиции в украинскую компанию Viseven

Новый фонд компании Horizon Capital - Growth Fund IV, достигший $328 миллионов на последнем закрытии в декабре 2023 года, инвестировал в украинскую компанию Viseven, предоставляющую услуги отраслям фармацевтики и медико-биологических наук.

Об этом стало известно из пресс-релиза Horizon Capital.

Согласно сообщению, это соглашение является третьей инвестицией из фонда Growth Fund IV. Как и большинство компаний, в которые обычно инвестирует Horizon Capital, Viseven является успешным прибыльным бизнесом, со стабильно-высокими темпами роста. Благодаря своей эффективной бизнес-модели и ценностному предложению, компания сумела увеличить выручку более чем в три раза с 2019 года.

Будучи основанной в 2009 году, компания Viseven вышла на рынки уже более 30 стран с центрами разработки в Украине, Аргентине, Эстонии, Индии, Польше и Северной Америке. Компания постоянно запускает новые продукты, среди которых фабрика цифрового контента и облачные CRM и CLM системы, оснащенные функционалом работы без программного кода и с поддержкой инструментов искусственного интеллекта, обеспечивающих комплексную цифровую маркетинговую платформу.

Под руководством Наталии Андрейчук (СЕО) и соучредителей Вячеслава Василенко (СОО) и Романа Василенко (СТО), Viseven предоставляет услуги более 50 клиентам в области фармацевтики и медико-биологических наук, в том числе многим из топ-20 международных компаний, таких как Abbott, AbbVie, Amgen, Bayer, Biogen, Ipsen, Lilly, Novo Nordisk, Servier Laboratories и другим.

"Я рада объявить об инвестиции Horizon Capital в еще одного международного технологического лидера из Украины, ставшего свидетельством неизменной устойчивости нашего Региона. Мы рады поддержать команду Viseven капиталом для роста на этом этапе пути их быстрого роста", - отметила основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

Добавим, что компания Viseven уже много лет является важным элементом развития украинской технологической экосистемы, в частности, благодаря своей программе Viseven IT Academy – бесплатному корпоративному университету с фокусом на технологических специальностях, которая уже сейчас имеет более 1 100 выпускников. Среди инвесторов компании есть AVentures Capital и Horizon Capital, в то время как она остается под руководством учредителей.

Справка:

Horizon Capital – ведущая компания прямых инвестиций в Центрально-Восточной Европе с активами $1,5 млрд от инвесторов с капиталом, объем которого превышает $630 млрд. Всего за 5 лет компании удалось привлечь около $0,8 млрд, включая фонд HCGF IV, достигший $328 млн. Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на поддержке предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстрорастущие, преимущественно технологические и экспорториентированные предприятия в Украине и Молдове. Фонды под управлением Horizon Capital инвестировали в более 170 компаний, в которых трудоустроены более 80 000 человек.