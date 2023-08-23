"Vodafone Украина" завершила покупку интернет-провайдера "Фринет"

Группа компаний "Vodafone Украина" объявила о завершении приобретения компании "Фринет", предоставляющей услуги фиксированного доступа в интернет под брендом О3. Как отмечается в сообщении мобильного оператора, сделка является частью стратегии Vodafone по развитию конвергентных услуг и тарифов.

"Наше убеждение состоит в том, что фиксированный бизнес "Vodafone Украина" должен развиваться, чтобы обслуживать больше абонентов, предоставляя им услуги высокоскоростного интернета, в том числе на базе современной технологии GPON (гигабитной оптической сети)", – отметила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

"Фринет" является национальным оператором широкополосного доступа в интернет, предоставляющим услуги в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях. Абонентская база компании превышает 163 тысячи абонентов.

Компания работает на рынке с 2008 года, строя свои сети по технологии FTTx и GPON с использованием 10- и 40-гигабитных оптоволоконных магистралей и современного управляемого оборудования от ведущих компаний-производителей. Это позволяет предоставлять каждому абоненту канал доступа к интернету со скоростью до 1 Гбит/с.

Напомним, что разрешение на приобретение "Фринета" Антимонопольный комитет предоставил "Vodafone Украина" в конце мая. Согласно выводам АМКУ, доли телекомгруппы на упомянутых региональных рынках предоставления доступа в интернет в результате осуществления концентрации не будут превышать 15-21%.

Отметим, что незадолго до полномасштабной войны с Россией в СМИ появилась информация, что провайдера "Фринет" хочет купить компания "Датагруп". До этого, в июне 2021 года, она окончательно приобрела другого телеком-провайдера – Volia, предоставляющего услуги платного телевидения и кабельного интернета.