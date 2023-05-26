- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
АМКУ разрешил "Vodafone Украина" приобрести интернет-провайдера "Фринет"
Антимонопольный комитет Украины 25 мая разрешил ЧАО "ВФ Украина" приобрести часть акций ООО "Фринет". Это соглашение дает возможность Vodafone получить контроль над приобретенным объектом.
Договор касается сферы предоставления услуг доступа в Интернет как физическим, так и юридическим лицам в разных населенных пунктах Украины, сообщает пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению комитета, данная покупка не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.
В АМКУ отметили, что доля "Vodafone" на региональных рынках незначительна. Поэтому после заключения соглашения общие части участников на региональных рынках услуг интернета для физических и юридических лиц в пределах конкретных географических областей не превышают 15-21%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сообщении говорится, что данный рынок является высококонкурентным. "ВФ Украина" конкурирует с Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine и т.д.
В комитете отметили, что учитывая значительную конкуренцию между провайдерами, потребители смогут выбирать компании, ориентируясь не только на цену, но и на качественные характеристики.
Кроме того, для потребителей услуг можно переключиться на услуги другого провайдера без существенных затрат и без значительных усилий.
Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" получил в 2022 году 19,824 миллиарда гривен дохода, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с уменьшением количества пользователей мобильной связи. На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий "Vodafone" потерял больше всего абонентов среди мобильных операторов Украины - 3,5 миллиона.
Исочник фото: ua.depositphotos.com