АМКУ дозволив "Vodafone Україна" придбати інтернет-провайдера "Фрінет"

Антимонопольний комітет України 25 травня дозволив ПрАТ "ВФ Україна" придбати частину акцій ТОВ "Фрінет". Ця угода дає можливість “Vodafone” отримати контроль над придбаним об'єктом.

Договір стосується сфери надання послуг доступу до Інтернету як фізичним, так і юридичним особам у різних населених пунктах України, повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно з повідомленням комітету, дана купівля не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

В АМКУ зазначили, що частка “Vodafone” на регіональних ринках є незначною. Тому після укладення угоди загальні частки учасників на регіональних ринках послуг інтернету для фізичних та юридичних осіб в межах конкретних географічних областей не перевищують 15-21%.

У повідомленні йдеться, що даний ринок є висококонкурентними. "ВФ Україна" конкурує з Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine та ін.

В комітеті наголосили, що враховуючи значну конкуренцію між провайдерами, споживачі зможуть обирати компанії орієнтуючись не тільки на ціну, але й на якісні характеристики.

Крім того, для споживачів послуг існує можливість переключитися на послуги іншого провайдера без істотних витрат та без значних зусиль.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" отримав у 2022 році 19,824 мільярда гривень доходу, що на 2% менше у порівнянні з минулим роком. Це пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку. На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій "Vodafone" втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 мільйона.

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