У Vodafone скоротять рекордну кількість робочих місць

Нова очільниця Vodafone Group Plc Маргеріта Делла Валле повідомила про план розвитку компанії, в рамках якого відбудеться скорочення близько 11 000 робочих місць. Про це написало агентство Bloomberg.

Майбутні зміни називають найбільшим скороченням персоналу за всю історію компанії. Наразі в Vodafone працює близько 100 тис співробітників.

За рахунок скорочення нова керівник компанії планує перерозподілити ресурси, які необхідні для якісного обслуговування абонентів і розширення бізнес-підрозділу Vodafone. Для цього виділять 250 мільйонів євро.

“Наші показники були недостатньо хорошими. Щоб стабільно працювати, Vodafone має змінитися. Мої пріоритети - клієнти, простота та зростання. Ми спростимо нашу організацію, усунувши складність, щоб відновити свою конкурентоспроможність”, - заявила Маргеріта Делла Валле.

За прогнозами цього фінансового року компанія отримає 3,3 мільярда євро доходів, це менше показників березня минулого року - 4,8 мільярда євро за рік.

В компанії скаржаться, що європейський ринок протягом тривалого часу забезпечував низький прибуток на капітал.

Зазначимо, мобільний оператор "Vodafone Україна" отримав у 2022 році 19,824 мільярда гривень доходу, що на 2% менше у порівнянні з минулим роком. Vodafone втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 мільйона.

В квітні дочірня компанія "Vodafone Україна" IT SmartFlex приєдналася до "Дія.City".