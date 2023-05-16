В Vodafone сократят рекордное количество рабочих мест

Новая глава Vodafone Group Plc Маргерита Делла Валле сообщила о плане развития компании, в рамках которого произойдет сокращение около 11 000 рабочих мест. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Предстоящие изменения называют величайшим сокращением персонала за всю историю компании. В настоящее время в Vodafone работает около 100 тыс. сотрудников.

За счет сокращения новый руководитель компании планирует перераспределить ресурсы, которые необходимы для качественного обслуживания абонентов и расширения бизнес-подразделения Vodafone. Для этого выделят 250 миллионов евро.

“Наши показатели были недостаточно хорошими. Чтобы стабильно работать, Vodafone должно измениться. Мои приоритеты – клиенты, простота и рост. Мы упростим нашу организацию, устранив сложность, чтобы восстановить свою конкурентоспособность», – заявила Маргерита Делла Валле.

По прогнозам этого финансового года компания получит 3,3 миллиарда евро доходов, это меньше показателей марта прошлого года – 4,8 миллиарда евро в год.

В компании жалуются, что европейский рынок долгое время обеспечивал низкую прибыль на капитал.

Отметим, мобильный оператор Vodafone Украина получил в 2022 году 19,824 миллиарда гривен дохода, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Vodafone потерял больше всего абонентов среди мобильных операторов Украины – 3,5 миллиона.

В апреле дочерняя компания "Vodafone Украина" IT SmartFlex присоединилась к "Дія.City".