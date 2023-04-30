До "Дія.City" приєдналася IT-"дочка" Vodafone

Дочірня компанія "Vodafone Україна" IT SmartFlex приєдналася до "Дія.City". Як ідеться у повідомленні мобільного оператора, IT SmartFlex подала заявку і вже з 1 травня стане офіційним резидентом спеціального правового режиму для IT-компаній.

Як зазначає директор IT SmartFlex Микола Тракнов, резидентство в "Дія.City" надасть їй додаткові можливості для створення інноваційних продуктів, у тому числі на базі штучного інтелекту та Data Analytics, які допомагатимуть виводити український телеком та його клієнтів на рівень світових технологічних гігантів.

IT SmartFlex була заснована в 2019 році і зараз налічує близько 200 співробітників. Вона є розробником усіх новітніх технологічних рішень для "Vodafone Україна" та її клієнтів.

Основним її напрямком є R&D-діяльність для сфери телекому, адже ця галузь нині є однією з найбільш високотехнологічних, охоплюючи не тільки послуги мобільного зв'язку, а й інші напрямки.

У портфелі IT SmartFlex є десятки проєктів різних напрямів – Big Data, IoT, фінтех, платформа омніканальних комунікацій, система цифрових продажів, CRM, digital assistance, благодійна платформа, рішення для HR та інші цифрові продукти.

У цій дочірній компанії Vodafone створює власний експертний центр для розробки нових продуктів і сервісів. Як зазначає мобільний оператор, наявність власної окрема IT-компанії забезпечує йому не тільки якість, але і швидкість впровадження цих продуктів.

Нагадаємо також, що в кінці березня стало відомо про приєднання до "Дія.City" електронної платіжної системи EasyPay, консалтингової та інжинірингової IT-платформи Avenga, а також стартапу з покращення зображень Let's Enhance.

Приймати IT-компанії до спеціально розробленого українським урядом правового режиму почали в лютому 2022 року, перед російським вторгненням. На сьогодні у "Дія.City" працюють вже понад 500 компаній.