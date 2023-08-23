"Vodafone Україна" завершила купівлю інтернет-провайдера "Фрінет"

Група компаній "Vodafone Україна" оголосила про завершення придбання компанії "Фрінет", яка надає послуги фіксованого доступу до інтернету під брендом О3. Як ідеться у повідомленні мобільного оператора, угода є частиною стратегії Vodafone з розвитку конвергентних послуг і тарифів.

"Наше переконання полягає в тому, що фіксований бізнес "Vodafone Україна" має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)", – зазначила генеральна директорка "Vodafone Україна" Ольга Устинова.

"Фрінет" є національним оператором широкосмугового доступу до інтернету, що надає послуги в Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Абонентська база компанії перевищує 163 тисяч абонентів.

Компанія працює на ринку з 2008 року, будуючи свої мережі за технологією FTTx та GPON з використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників. Це дозволяє надавати кожному абоненту канал доступу до інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Нагадаємо, що дозвіл на придбання "Фрінет" Антимонопольний комітет надав "Vodafone Україна" наприкінці травня. За висновками АМКУ, що частки телекомгрупи на згаданих регіональних ринках надання доступу до інтернету в результаті здійснення концентрації не перевищуватимуть 15-21%.

Зазначимо при цьому, що незадовго до повномасштабної війни з Росією у ЗМІ з'явилася інформація, що провайдера "Фрінет" хоче купити компанія "Датагруп". До цього, в червні 2021 року, вона остаточно придбала іншого телеком-провайдера - Volia, що надає послуги платного телебачення та кабельного інтернету.