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"Vodafone Україна" завершила купівлю інтернет-провайдера "Фрінет"
Група компаній "Vodafone Україна" оголосила про завершення придбання компанії "Фрінет", яка надає послуги фіксованого доступу до інтернету під брендом О3. Як ідеться у повідомленні мобільного оператора, угода є частиною стратегії Vodafone з розвитку конвергентних послуг і тарифів.
"Наше переконання полягає в тому, що фіксований бізнес "Vodafone Україна" має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)", – зазначила генеральна директорка "Vodafone Україна" Ольга Устинова.
"Фрінет" є національним оператором широкосмугового доступу до інтернету, що надає послуги в Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Абонентська база компанії перевищує 163 тисяч абонентів.
Компанія працює на ринку з 2008 року, будуючи свої мережі за технологією FTTx та GPON з використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників. Це дозволяє надавати кожному абоненту канал доступу до інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що дозвіл на придбання "Фрінет" Антимонопольний комітет надав "Vodafone Україна" наприкінці травня. За висновками АМКУ, що частки телекомгрупи на згаданих регіональних ринках надання доступу до інтернету в результаті здійснення концентрації не перевищуватимуть 15-21%.
Зазначимо при цьому, що незадовго до повномасштабної війни з Росією у ЗМІ з'явилася інформація, що провайдера "Фрінет" хоче купити компанія "Датагруп". До цього, в червні 2021 року, вона остаточно придбала іншого телеком-провайдера - Volia, що надає послуги платного телебачення та кабельного інтернету.