Угода на $19 мільярдів: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття мобільних компаній

У середу Vodafone і CK Hutchison оголосили про злиття компаній і створення нового лідера ринку у Британії. Дана операція оцінюється у 19 мільярдів доларів США. Планується, що такий хід стимулюватиме конкуренцію та притік інвестицій до країни.

Про це пише Reuters.

Обидві групи заявили, що інвестують майже 14 мільярдів доларів у Британію протягом 10 років, щоб створити одну з найдосконаліших автономних мереж 5G в Європі.

"Разом ми матимемо масштаб, необхідний для створення найкращої у своєму класі мережі 5G для Великобританії, трансформації послуг мобільного зв’язку для наших клієнтів і відкриття нових можливостей для бізнесу по всій Великобританії", – сказав керуючий директор CK Hutchison Каннінг Фок.

У Vodafone заявили, що клієнти обох компаній отримають краще покриття мережі протягом перших 12 місяців після закриття угоди, яке очікується до кінця 2024 року, за умови схвалення регуляторними органами та акціонерами.

Видання пише, що відповідно до умов, Vodafone володітиме 51%, а Hutchison 49% об’єднаної групи, яку очолить нинішній керівник Vodafone UK Ахмед Ессам. Таку саму роль у новій групі виконуватиме фінансовий директор Hutchison's Three UK Даррен Пуркіс.

Після об'єднання, оператор матиме близько 27 мільйонів клієнтів, обігнавши BT EE і VM O2, спільними власниками яких є Telefonica і Liberty Global.

Vodafone, який на даний момент є третім за величиною оператором мобільного зв’язку у Британії, і Hutchison, що займає четверте місце, матимуть варіанти, які дозволять Vodafone придбати 49% акцій гонконгського конгломерату в майбутньому.

Дана угода, про яку було оголошено ще в жовтні минулого року, викличе тривалу перевірку з боку антимонопольного регулятора щодо того, чи не може оператор з 27 мільйонами клієнтів завдати шкоди конкуренції.

Окрім цього, угода все одно зіткнеться з багатьма перешкодами.

Unite, одна з найбільших британських профспілок, заявила, що це призведе до збільшення рахунків за мобільні телефони та скорочення робочих місць, і поставила під сумнів те, чи повинна компанія, яка має тісні зв’язки з Китаєм, займати таке помітне місце в телекомунікаційній інфраструктурі Великобританії.

"Уряд має втрутитися та зупинити це безрозсудне злиття, і Unite створює міжпартійну коаліцію, щоб вимагати від них цього", — сказала Гейл Картмейл, виконавчий керівник операцій Unite.

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