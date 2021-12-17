"Датагруп" покупает интернет-провайдера "Фринет" – СМИ

Телеком-компания "Датагруп" планирует приобрести интернет-провайдера "Фринет".

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который рассматривает дело об экономической концентрации.

Как информирует издание dev.ua со ссылкой на свой источник, сумма сделки составит $19 млн.

Компания "Фринет" или "О3" является национальным интернет-оператором с абонентской базой в 163 тысячи пользователей. В последние несколько месяцев "Фринет" проходил все необходимые для этого соглашения аудиты.

"Датагруп" – украинский оператор связи, также работающий в сегменте телекоммуникаций для крупного бизнеса.

Компания занимает наибольшую часть рынка среди операторов в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что компания "Киевстар" проявляет большой интерес к провайдеру фиксированной телефонии и интернету "Датагруп".

По данным СМИ, "Датагруп" провела у себя аудит перед аудитом "Киевстара". Потенциал компании оценивается в $200 – 300 млн.

Перед этим "Датагруп" запустила масштабный проект по модернизации сети, в который инвестируют $20 млн. Из них $10 млн выделили в этом году и столько же планировали вложить в следующем.

Напомним, в декабре 2020 года провайдер "Датагруп" объявил о подписании соглашения о покупке провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа Volia.

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