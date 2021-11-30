"Датагруп инвестирует $20 млн в модернизацию сети, что позволит увеличить ее емкость в 10 раз", - Михаил Шелемба

Какие ключевые технологические инструменты могут повлиять на развитие компании и рынка? Какие инновации, помогающие бизнесу расти, внедряют крупные компании? Сколько они стоят? Об этом и многом другом в своем выступлении на тему “Технологии - новая роскошь” на Business Wisdom Summit рассказал СЕО “Датагруп” и “Volia” Михаил Шелемба

Инновации - один из важнейших факторов, определяющих развитие не только отдельных предприятий, но и экономики целых стран. Они проявляются в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. Но направлены всегда в одну сторону - на повышение конкурентоспособности. На Business Wisdom Summit СЕО “Датагруп” и “Volia” Михаил Шелемба рассказал, зачем в его компании внедряют культуру инноваций и как новые технологии меняют ее рынок.

По словам Михаила Шелембы, нередко многие компании стремищеся к инновациям, не до конца понимают, зачем они нужны. Поэтому проку от них меньше, чем затрат на них. Если в вашей компании четкого понимания этого действительно нет, необходимо в первую очередь прописать стратегию компании в целом. И только отталкиваясь от нее, решать, какие инновации максимально подходят для реализации стратегии.

В нашем бизнесе главная ценность - закрыть потребности клиента. А с приходом карантина главной его потребностью стало существенное увеличение потребляемого трафика. Михаил Шелемба СЕО “Датагруп” и "Volia"

Чтобы закрывать эту потребность сейчас и с учетом прогнозов компании по дальнейшему росту трафика, в "Датагруп" решили расширить возможности сети.

По словам СЕО, для этого компания запустила масштабный проект по модернизации сети, в который инвестируют $20 млн долларов. Из них $10 млн выделили в этом году и столько же вложат в следующем.

Шелемба подчеркнул - первый этап модернизации уже на стадии завершения. За счет нее емкость сети в некоторых сегментах увеличится от 5 до 10 раз. В компании ожидают, что после каждого этапа емкость сети будет увеличиваться в 2-3 раза.

Второй инноваций пункт - расширение на 80% емкости уже существующего дата центра. Шелемба пояснил - бизнес начал массово переходить на хранение данных в облаке, а значит это актуальный клиентский запрос.

В телеком бизнесе все просто - достаточно большой объем работы и длинный цикл планирования с капитальными инвестициями. При этом основные тренды на рынке не меняются, но сама конъюнктура рынка требует консолидации. Михаил Шелемба СЕО “Датагруп” и "Volia"

В "Датагруп" консолидация произошла за счет покупки Volia. Результатом сделки стало увеличение доходов, персонала и инфраструктуры в 2,5 раза.

Сейчас в компании нацелены на инвестирование в долгосрочные проекты. А краткосрочные задачи направлены на упрощение бизнес-процессов при интеграции "Датагруп" и Volia. Но чтобы упростить все процессы управления при интеграции двух компаний, должна произойти операционная и продуктовая синергия.

В чем синергия "Датагруп" и Volia? У Volia не было своей транспортной сети, то есть сигнал проходил по сетям партнеров. А у "Датагруп" одна из мощных транспортных сетей в Украине. Сейчас мы все это будем интегрировать, модернизировать и увеличивать ее емкость. Михаил Шелемба СЕО “Датагруп” и "Volia"

По его словам, после налаживания этих процессов скорость подключения клиентов к сети можно будет увеличить. Также в компании намерены до конца первого квартала следующего года увеличить этот показатель в два раза. Для этого в компании будут активно инвестировать в технику и персонал - уже на данный момент штат технического персонала увеличили на 100 человек.