"Проделайте тщательную домашнюю работу". СЕО компании "Новая почта Глобал" Юрий Беневицкий о том, как и с каким продуктом выходить на внешние рынки

Как со своим продуктом выходить на внешние рынки, что нужно учитывать при масштабировании компании за пределами Украины, на Business Wisdom Summit рассказал СЕО компании “Новая почта Глобал” Юрий Беневицкий.

По данным Netpeak, рынок украинской электронной коммерции в 2020 году составил $4 млрд. А рынок глобальной электронной коммерции за 2020 год достиг $4 триллионов, показав рост в два раза за четыре года.

В 2020 году более 50% всех онлайн-покупок в Европе, Африке и Америке были сделаны на иностранных интернет-площадках. Это говорит о том, что все, что производится в Украине, может продаваться иностранным клиентам, открывая новый потенциал для торговцев.

Для того, чтобы выйти на эти рынки, украинским торговцам нужно понять, как, где и когда важно выйти на глобальный рынок. Для этого необходимо проделать большую домашнюю работу, чтобы изучить внешние рынки и понять, кем вы там можете быть. Также важно осознать, это должна быть агрессивная экспансия или постепенное наращивание своего присутствия за пределами Украины.

Что нужно понимать, чтобы работать на внешних рынках:

Изучить привлекательность рынка. Например, если вы выходите на новый рынок с новым продуктом, в первую очередь нужно узнать, когда подходящее время для старта и насколько ваш продукт востребован.

Как вы хотите выходить на внешние рынки — массовый захват доли рынка или постепенное расширение.

Важно проанализировать и понять, где вы хотите присутствовать и какие ключевые рынки являются основными для вашего продукта. В данном случае также важно узнать законодательную регуляцию в той или иной стране, где вы хотите присутствовать.

В "Новой почте" выделили три способа выхода на внешние рынки:

1. Вертикальная

Когда вы выходите на другой рынок и понимаете, что у вас будет запущено производство, будут клиенты и вы сможете получить долю рынка. Стоит отметить, что такой способ является самым рискованным.

2. Партнерский способ

В данном случае можно наладить партнерство с посредниками, между которыми будут разделены риски и контроль работы. Данный способ не является рискованным.

3. Экспорт

В данном случае при налаживании экспорта необходимо выяснить, в какую страну выходить со своим продуктом. При этом данный вид является менее рискованным, чем предыдущие, так как всегда можно контролировать потоки экспортных поставок и быть гибким в случае каких-либо изменений на рынке или увеличения или уменьшения спроса на продукт.