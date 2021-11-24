Инновации для нефтегазовой промышленности: как сэкономить и стать экологичнее

Нефтегазовая промышленность в мире за последние годы столкнулась с несколькими важными проблемами: вспышка Covid-19, значительное колебание цен на нефть, резкое усиление экологических норм и вызовы кибербезопасности. Выход для отрасли — это инвестиции в свою цифровую трансформацию, в частности в IoT-технологии и облачные решения. А что доступно украинским нефтегазовым компаниям?

Шаг к цифровой трансформации

85% компаний в нефтегазовой промышленности хотят ускорить свою цифровую трансформацию, а 79% — изменить свою IT-культуру, согласно обзору CIO от Gartner за 2021. Бизнес стремится к изменениям небезосновательно: сегодня все нефтегазовые компании мира продолжают бороться с огромным количеством неинтегрированных данных и значительным технологическим долгом. Процессы, созданные и внедренные за последние 80 лет, уже устарели, а поэтому требуют больших денег на свое обслуживание.

В частности, нефтегазовые компании оказались под постоянным давлением из-за экологических вызовов. В странах Европы и США назревают налоги на выбросы углерода, что, вероятно, снизит прибыль от добычи нефти и газа. А это отражается и на будущих инвестициях в отрасль.

Опрос от Gartner показал, что нефтегазовые компании рассчитывают снизить свои операционные расходы на 15-25% в ближайшие 5 лет. Такой эффект они хотят получить с помощью современных технологий, среди которых Интернет вещей или IoT, облачные сервисы, Big Data-аналитика. В Украине такие решения предлагает телеком-оператор Киевстар.

IoT-технологии: контроль оборудования 24/7

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это технология, которая позволяет контролировать состояние оборудования, работу техники и других объектов в режиме реального времени с помощью многочисленных сенсоров и датчиков. В 2015 году IoT только начинали применять в нефтегазовой промышленности: тогда только 1% данных от нефтяных вышек использовали для принятия решений. Но внедрение этой технологии не остановилось и сегодня: именно благодаря Интернету вещей компании могут добиться существенной экономии.

«Massive IoT помогает контролировать эксплуатацию ваших сетей и оборудования, а также позволяет управлять процессами удаленно. Операторы все реже сидят за рулем тяжелой техники. Они работают в кондиционированных помещениях, где в онлайн режиме следят за давлением, температурою объектов и другими важными показателями, которые передаются непосредственно из имеющегося в поле оборудования. Киевстар помогает компаниям настроить такую ​​систему», — комментирует Павел Хариков, руководитель департамента развития проектов IoT&ICT, Киевстар.

Для украинских компаний Киевстар предлагает внедрить беспроводную технологию NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Она использует SIM-карты и SIM-чипы и работает на базе LTE, благодаря чему система стабильна, обладает высоким уровнем защиты информации и дальним радиусом действия. А дистанционно управлять SIM-картами в устройствах можно с помощью единой онлайн-платформы — Центр управления IoT.

Датчики, программное обеспечение и облачные технологии позволяют избежать аварий на предприятиях, как это произошло в Hilcorp Energy на Аляске. Компания непрерывно добывает нефть из-под дна океана с помощью электрических погружных насосов. Выход из строя одного из них стоил бы от 100 до 300 миллионов долларов в день.

Чтобы избежать такого сценария, компания подключила насосы к датчикам, которые с помощью облака Microsoft Azure в режиме реального времени передавали информацию инженерам за сотни миль в главный офис. Так аналитики смогли отслеживать актуальное состояние оборудования: давление, температуру, скорость потока и десятки других показателей. Когда сбой в работе скважины произошел, команда на месте узнала об этом за 5 минут, получив при этом детальный инструктаж от инженеров. Это сэкономило компании шесть часов работы.

Частная сеть для работы IoT. Возможно ли?

Часто внедрить IoT-технологии трудно потому, что на территории нет качественного покрытия сети мобильной связи. Буровые установки могут быть расположены в отдаленных и безлюдных частях страны, поэтому операторам невыгодно строить там свои телеком-вышки. Это создает несколько проблем: задержка передачи данных, ненадежное соединение или же существенные инвестиции в построение и последующее обслуживание собственной сети.

Киевстар позволяет развернуть частную сеть для конкретного предприятия, чем решить все проблемы со связью. Частная сеть обеспечит стабильную работу всех сервисов, минимальную задержку передачи сигнала, а также безопасность данных: всю информацию бизнес может хранить и использовать в собственном периметре.

«Много решений для нефтегазовых компаний можно реализовать в технологии 4G, которая сейчас доступна в Украине. С 2022 года государство планирует запустить и 5G, поэтому сервисы на основе этой технологии также станут доступными. Киевстар готов уже сейчас приступить к работе над их внедрением. Речь идет о сотнях и тысячах удаленных точек, которые можно объединить в одну сеть и получать информацию, важную для ежедневного принятия решений», — отмечает Павел Хариков, руководитель департамента по развитию проектов IoT&ICT, Киевстар.

Облако Azure Microsoft: оптимизация процессов и безопасность

Нефтегазовая промышленность имеет уникальную и чрезвычайно сложную цепочку процессов: от добычи и транспортировки ресурсов до их поставки конечному потребителю. Контролировать настолько разные операции можно благодаря инновациям, и облачные технологии являются важным шагом в этом направлении.

Одним из лидеров сферы на мировом рынке является компания Microsoft и ее облачная платформа Azure. С ней бизнес может размещать, хранить и обрабатывать свои данные в более чем 100 надежно защищенных дата-центрах в 60 регионах мира. В Украине воспользоваться всеми возможностями облака поможет стратегический партнер Microsoft в Украине — Киевстар.

Если компания из-за законодательных или корпоративных правил не может хранить и обрабатывать свои данные за рубежом, можно воспользоваться Azure Stack из Киевстар. Эта облачная платформа позволяет предприятию размещать данные в пределах страны в украинском дата-центре, но при этом пользоваться многими преимуществами глобального Azure.

Облачные технологии имеют следующие преимущества для нефтегазовых компаний:

1. Экономия расходов

Несмотря на то, что нефтегазовая промышленность медленно внедряет технологии, она была одной из первых отраслей, которая с помощью IT-решений собирала и обрабатывала информацию. И это неудивительно, ведь на современной морской буровой платформе в среднем расположено около 80 тысяч датчиков, генерирующих до 10 ТВ данных в день. Это эквивалентно потоковой передаче около 4 000 часов видео высокого качества.

Для хранения, обработки и управления этими данными на месте необходима большая инфраструктура. Оборудование и его поддержка требуют значительных затрат от компании, в частности, как и квалифицированная IT-команда. Облачные технологии позволяют снизить эти расходы, ведь компании платят только за мощности, которые они используют.

2. Быстрое масштабирование

Облачные решения можно легко трансформировать под актуальные потребности бизнеса. Не нужно докупать оборудование на новых местах разведки или продавать серверы при прекращении работ на участке: увеличить или уменьшить объем использованных ресурсов в облаке можно всего в несколько кликов.

3. Оптимизация бизнес-процессов

Неэффективность — это побочный продукт сложных процессов, а их в нефтегазовой сфере немало. Начиная от количества заинтересованных сторон до работы внутренних функций каждой отдельной компании. Облачная экосистема помогает наладить бесперебойное сотрудничество между всеми участниками процессов, а также обеспечивает прозрачность, быстроту и эффективность сотрудничества.

В частности, облачные вычисления позволяют нефтеперерабатывающим компаниям хранить свои данные структурированным и согласованным способом. Анализ различных параметров, таких как производительность персонала, эксплуатационные характеристики оборудования, данные о температуре и погоде, геологические данные и т.п., предоставляет практическую информацию для руководителей отделов. Согласно отчету BAIN Consulting, эффективный анализ данных, сгенерированных в нефтегазовых компаниях, может помочь улучшить производство на 6-8%.

4. Забота об окружающей среде

Все более строгие нормы о выбросах парниковых газов заставляют промышленность реагировать. Ежегодно все больше нефтегазовых компаний заявляют, что они стремятся стать углеродно-нейтральными к 2040 году, например, про это сообщила и группа «Нафтогаз Украины». Облачные хранилища могут значительно повысить эффективность работы серверов, благодаря чему они будут потреблять меньше электроэнергии. В частности, благодаря облакам нефтегазовые компании могут использовать искусственный интеллект: система будет анализировать данные из разных источников, чтобы в дальнейшем оптимизировать работу оборудования и снизить выбросы углерода.

5. Безопасность данных

Microsoft и Киевстар большое внимание уделяют безопасности своих сервисов и защите данных клиентов. Компании гарантируют безопасный доступ к информации, а также ее передачу в облачное хранилище и обратно. Microsoft Azure отвечает международным стандартам безопасности, а также предлагает компаниям воспользоваться бекапом данных. Так бизнес не потеряет важной информации и в случае аварии сможет работать без простоя в работе.

«Киевстар понимает, что часть сервисов нефтегазовая компания не сможет перенести в облако, поэтому мы предлагаем создать гибридные модели: часть инфраструктуры останется в вашем периметре, а другая часть — будет вынесена наружу. Так вы сможете пользоваться всем функционалом Azure Microsoft», — говорит Павел Хариков, руководитель департамента развития проектов IoT&ICT, Киевстар.

Все сервисы и технологии доступны нефтегазовым компаниям в Украине уже сегодня. Специалисты Киевстар готовы консультировать по техническим решениям, а также проводить пилотные проекты.