Холдинг TECHIIA из-за нехватки специалистов откроет сеть своих училищ, где будет растить будущих сотрудников

Холдинг TECHIIA намерен открыть сеть своих ПТУ, где будут бесплатно обучать новым профессиям. Об этом на Business Wisdom Summit сообщил Управляющий партнер холдинга Олег Крот, передает корреспондент Delo.ua.

"Мы сейчас будем строить свою сеть ПТУ для того, чтобы люди, которые меняют профессию или по какой-то причине остались без работы, могли прийти к нам учиться бесплатно", — рассказал Крот.

По его словам, учащиеся в ПТУ TECHIIA родители даже смогут воспользоваться услугами нескольких корпоративных детских садов, которые компания построила для нужд своих сотрудников.

Инициативу компании Олег Крот объяснил нехваткой специалистов, в том числе на заводах легкой промышленности WP Merchandise, где холдинг разрабатывает, производит и распространяет плюшевые игрушки в виде персонажей игр, элементы косплея, игровые артефакты, атрибуты для киберспортивных команд, талисманы и так далее. В портфолио компании есть лицензионные плюшевые коллекции Dota 2, Assassin’s Creed, Mortal Kombat 11 и другие. Производство и R&D-центр находятся в Украине.

"Сейчас не хватает хороших специалистов, и мы постоянно увеличиваем инвестиции в обучающие проекты. Мы будем делать все, чтобы увеличить потенциал людей", — объяснил управляющий партнер TECHIIA.

Также, по его словам, кроме сети ПТУ компания увеличивает инвестиции в свои проекты, связанные с медициной, легкой промышленностью и так далее.

Напомним, что в структуру холдинга TECHIIA вошла Culver Aviation — технологическая компания, которая обеспечивает быстрый сбор данных с поверхности земли с помощью беспилотных летательных аппаратов и аналитику для принятия управленческих решений.