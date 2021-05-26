Бизнес 60 минут назад

Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation

Culver Aviation имеет собственный авиапарк, производство и сервис беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нескольких модификаций и команды пилотов, которые уже работают по всей Украине

Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation

В структуру холдинга TECHIIA вошла Culver Aviation — технологическая компания, которая обеспечивает быстрый сбор данных с поверхности земли с помощью БПЛА и их аналитику для принятия управленческих решений. Компания работает на рынке с 2014 года под брендом ITEC, а в 2021 году ее поглотил холдинг TECHIIA.

Culver Aviation имеет собственный авиапарк, производство и сервис беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нескольких модификаций и команды пилотов, которые уже работают по всей стране. Также в составе компании работает R&D центр разработки и внедрения инноваций в сферах БПЛА, картографии и точного земледелия.

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Компания выполняет задачи клиентов в рекордно низкие сроки, при этом обеспечивает фото земли с детализацией до 2 см на пиксель — в десятки раз качественнее, чем спутник. 

"ITEC — это прежде всего инженерные разработки, которые позволяют создавать лучшие беспилотники в Украине. Холдинг TECHIIA — это большая технологическая экспертиза, опыт создания успешных ІТ-продуктов и покорения международного рынка. Вместе мы объединились, чтобы предоставлять уникальные технологические сервисы на основе БПЛА", — заявил Александр Даниленко, основатель ITEC и CEO Culver Aviation. 

В свою очередь Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA, отметил, что принцип инвестиций холдинга TECHIIA — найти сильную, перспективную компанию и своей экспертизой и ресурсами помочь ей стать лидером на рынке. "У Александра Даниленко 8 лет опыта создания БПЛА, его команда производит уникальные самолеты. С помощью TECHIIA они будут предоставлять технологические сервисы, на которые уже есть запрос далеко за пределами Украины", — подчеркнул Лазебников. 

Culver Aviation — это самая большая компания, которая стала проектом венчурной студии VRTX Venture Lab и вошла в структуру холдинга TECHIIA. 

Александр Давыденко, управляющий директор VRTX Venture Lab: "Мы скрупулезно относимся к каждой компании, которая попадает в нашу венчурную студию. Потому что самой идеи, какой бы перспективной она ни казалась, мало. Важны стратегическое видение, умение управлять командой и работать с партнерами. У Culver Aviation есть все это, а еще — актуальный продукт, на который есть огромный запрос на рынке. Это сложный проект, в котором соединены и хардвер, и софтвер, и многое другое. Но только у амбициозных проектов почти нет конкурентов". 

Culver Aviation предлагает услуги:

  • геоинформатика и дистанционное зондирование земли;
  • создание 3D-карт и карт рельефа;
  • визуальные и NDVI карты полей;
  • помощь государственным органам в принятии решений по чрезвычайным ситуациям.

Сервисы компании будут полезными для агроиндустрии, лесного хозяйства, землеустройства, геологических и горнодобывающих компаний, а также для гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

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