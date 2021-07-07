Как один благотворительный жест холдинга TECHIIA превратился в системный КСО-проект

"Взмах крыльев бабочки в Бразилии спровоцирует торнадо в Техасе", — писал в 1972 году американский математик Эдвард Лоренц. Эффект бабочки обычно указывает на драматическое влияние мелких событий в масштабных системах, но в созидательном смысле он тоже работает.

Так один благотворительный жест технологического холдинга TECHIIA в регионе превратился в системный КСО-проект для украинского здравоохранения. Сегодня за социальные инициативы холдинга отвечает общественная организация "Фундация Течия". В ее фокусе — поддержка детей, которые борются с раком, и помощь загруженным медучреждениям.

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Места силы

"Мы реализуем социальные проекты там, где работают наши бизнесы", — объясняет Олег Крот, управляющий партнер TECHIIA. В семье медиков он единственный бизнесмен, но еще в студенческие годы Олег понял, что может принести обществу не меньшую пользу, чем родственники-врачи. Попытки помочь украинской медицине Олег Крот и его бизнес-партнер Юрий Лазебников вначале делали точечно. С объединением бизнесов в холдинг и принятием КСО-практик стало понятно, что пришло время развивать свои социальные проекты системно.

После анализа узких мест медицины бизнесмены сосредоточились на борьбе с детским раком. По данным ВОЗ, ежегодно онкологические заболевания диагностируют у 400 тыс. детей и подростков по всему миру. Но если в развитых странах более 80% детей излечиваются, то в Украине этот показатель минимум вдвое ниже. Чтобы убрать катастрофический разрыв, необходима своевременная диагностика, правильное лечение и оборудование.

Первым городом стал Кропивницкий, где холдинг строил дата-центр. Там же нашелся и объект критической медицинской инфраструктуры — местная областная больница. Здесь уже несколько лет спасает детей от рака нейрохирург Александр Пызин. О нем хорошо отзываются коллеги, пациенты и волонтеры многих благотворительных фондов, которые давно сотрудничают с медучреждениями. Талантливый доктор делал операции на детском головном мозге чуть ли не с помощью подручных средств. Иногда врач делал невозможное.

С 2018 года "Фундация Течия" вложила в нейрохирургию Кропивницкой областной детской больницы более 10 млн грн. Медучреждение было отремонтировано, в кабинетах появилось современное оборудование и освещение. В частности, больница с помощью "Фундации Течия" обзавелась ультразвуковым диссектором, который без вреда для здоровых тканей удаляет новообразования и вдвое сокращает время проведения операции на головном мозге. Также в больнице появились современные инфузионные насосы для химиотерапии — высокотехнологичная капельница, которая позволяет одновременно вводить несколько препаратов, исключая возможность передозировки. Поддерживать необходимый уровень чистоты в операционной может паровой стерилизатор для дезинфекции мединструментов и машина для запаивания, которая сохраняет стерильность инструментов в течение месяца.

Управляющие Партнеры холдинга TECHIIA: Олег Крот (слева) и Юрий Лазебников (справа)

Благодаря совместным усилиям медиков и бизнесменов маленьких пациентов из Кропивницкого и ближайших регио­нов уже не везут на операции в Киев. Им теперь доступны современное лечение и шанс на новую жизнь. Для TECHIIA это было только начало.



Хороший пример

Системная работа холдинга с одним объектом привлекла внимание других региональных медицинских центров. Анамнез в их работе напоминал ранее диагностированный в больницах Кропивницкого: вал пациентов и отсутствие оборудования, которое смогло бы обеспечить эффективный лечебный процесс.

Александр Пызин, нейрохирург из Кропивницкого, познакомил бизнесменов со своим коллегой из Харькова. Центр детской нейрохирургии городской клинической больницы скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова ежедневно принимает пациентов из пяти областей. Большинство из них нуждаются в хирургическом вмешательстве. Харьковчане получили аппарат фиксации черепа, паровой стерилизатор и запаивальную машину.

"Учреждение обслуживает всю восточную часть Украи­ны, — говорит Юрий Лазебников, управляющий партнер TECHIIA. — Ежегодно там более 2 тыс. госпитализаций. Система фиксации черепа уже помогла провести свыше 100 операций".

По такому же сарафанному радио помощь получило ожоговое отделение Первой Черкасской городской больницы. Туда уехал аппарат вакуумной терапии ран. Сейчас он непрерывно в работе — облегчает пациентам лечение и заживление ожогов.

Еще один запрос пришел из Одессы. В связи с пандемией Областная детская больница стала принимать новорожденных детей, чьи матери больны коронавирусом. Но для этого не хватало специальных реанимационных кроватей из пластика, который не разрушается от стерилизации и дезинфекции. Их приобрели "Фундация Течия" и местные благотворители.

Одновременно с этим команда помогла Белоцерковской городской больнице №2. Местное нейрохирургическое отделение принимает людей с черепно-мозговыми травмами из большей части Киевской области. Вместо устаревшего операционного стола там появился новый — с электроприводом и аксессуарами для фиксации пациента. С начала 2021 года на столе провели более 150 операций, из которых две трети — срочные.



Живая вода

Сейчас TECHIIA сосредоточена на новом важном партнере. В Кропивницком у холдинга есть партнер — благотворительный фонд "Ангел Жизни". Его глава Наталья Тарабрина познакомила Олега и Юрия с "Фундацией прямой помощи", основательница которой Светлана Ежова, столкнувшись с детским раком в собственной семье, посвятила свою жизнь помощи заболевшим детям. Ее инициатива переросла в проект реабилитации детей с инвалидностью "Возвращение к жизни".

Проект направлен на возвращение мышечной памяти детям, которую тело теряет после химиотерапии и сложных операций. Ребенок буквально учится ходить заново. Легче всего это делать в воде, она частично компенсирует гравитацию. Проходит такое лечение в бассейне по специальной методике.

До знакомства TECHIIA с "Фундацией прямой помощи" частный бассейн обслуживал 15 детей. С началом сотрудничества количество подопечных проекта выросло до 40 человек. Многие дети приезжают на инвалидных колясках, но уже через некоторое время делают свои первые самостоятельные шаги.

"Это важный шаг в борьбе с детским раком и его последствиями. Мы хотим, чтобы медицина в Украине становилась высокоэффективной, и для этого мы сами должны стать эффективными в своей помощи. Ждем завершения подготовительных работ, чтобы центр мог принять еще больше юных пациентов", — говорит Олег Крот.

Сейчас проект "Возвращение к жизни" трансформировался в комплексный Центр инклюзии и реабилитации "Ева". Со временем его услуги станут доступными не только пациентам после онколечения. В центре смогут получать квалифицированную помощь дети с ДЦП, синдромом Дауна, РАС, проблемами опорно двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями.

Психологи, логопеды, дефектологи, коррекционные психологи и массажисты, работающие по мировым методикам вкупе с современным оборудованием, — все это будет бесплатным для детей с инвалидностью. "Фундация Течия" покрывает все расходы на работу "Евы".

"Выбирая проекты, мы исходим из принципа "максимальный эффект для наибольшего количества людей", — говорит Юрий Лазебников. — "Ева" работает с проблемами, которым уделяется очень мало внимания и ресурсов. Нам кажется правильным помогать учреждениям, которые развивают узкие, но крайне важные направления, а не только перегруженным медцентрам".

Во всех КСО-проектах TECHIIA руководствуется внутренним правилом наибольшей пользы. Вместе с тем свои проекты холдинг реализует в канве целей устойчивого развития ООН. Начав с небольшого благотворительного проекта, инициатива "Фундации Течия" выросла до системной работы, которая меняет положение медицины в регионах.