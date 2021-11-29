Безопасность ваших данных и денег: почему бизнесу нужен Azure Backup

В 2021 году 58% европейских компаний столкнулись с проблемой безопасности данных. А еще 47% сообщили, что за последний год количество кибератак значительно увеличилось по сравнению с предыдущим. Такая статистика показывает, что угроза потери данных для бизнеса вполне реальна и коснётся ли она конкретной компании — лишь вопрос времени. Чтобы работа бизнеса внезапно не прервалась, стоит заранее побеспокоиться о резервном копировании данных. Каковы преимущества облачного решения Azure Backup — читайте далее.

Причины потери данных

В эпоху тотальной цифровой трансформации компаниям невозможно оставаться в стороне от технологий. Но при этом угроза вмиг потерять весь бизнес из-за утечки данных может пугать и не давать внедрять инновационные решения. Тем не менее важно понимать, почему именно бизнес может потерять данные. На первом месте далеко не атака киберпреступников: в 40% случаев компании страдают от сбоя оборудования, а в 29% они теряют важную информацию из-за человеческой ошибки.

Согласно исследованию Osterman Research, только 42% компаний в США научили своих работников безопасно работать с данными. В то же время Wombat подсчитал, что более половины сотрудников без проблем позволяют родственникам и друзьям пользоваться своими рабочими компьютерами. Это несет за собой печальные последствия для бизнеса: на устройство могут, например, случайно установить вредоносные программы, которые легко проникнут в корпоративные сети. Или же сами сотрудники могут попасться на уловки мошенников: использовать легкие для взлома пароли, открывать ссылки с фишинговых сайтов и прочее.

Также все чаще компании становятся жертвами хакеров. Исследование Positive Technologies показало, что наиболее часто в начале 2021 года кибератакам подвергались госорганы, медицинские и промышленные предприятия, научные институты и учебные заведения. И почти в 70% случаев — это были программы-вымогатели, которые шифруют данные компании, пока мошенники не получат выкуп. Статистика для Украины не лучше: еженедельно в стране фиксируют около 60 тысяч кибератак.

Чтобы бизнесу не стать частью этой печальной статистики, стоит применять комплексные меры по безопасности. Важная часть этого — резервное копирование данных вместе с Azure Backup от Microsoft.

Как Azure Backup экономит деньги

Вместе с потерей критически важных данных работа компании может остановиться на продолжительное время. Для больших американских компаний такой простой означает в среднем потерю около 11 тысяч долларов в минуту, а для малого бизнеса — примерно 8 тысяч долларов в час. Для украинских компаний такой ущерб будет тоже ощутимым, а потому стоит заранее инвестировать в сохранность данных.

Чтобы создать план реагирования на кибератаки и проблемы с данными, бизнес может воспользоваться облачным сервисом Azure Backup. Это бизнес-решение позволяет экономить на собственной инфраструктуре и ее обслуживании, потому что все резервные данные будут размещены в облаке Microsoft Azure. Удобно, что клиент платит только за использованные ресурсы, поэтому можно без проблем увеличивать и уменьшать объем информации через централизованный интерфейс.

Разобраться с Azure Backup украинским компаниям поможет стратегический партнер Microsoft в Украине — компания "Киевстар". Ее специалисты проанализируют техническое задание клиента, помогут с оптимизацией бизнес-процессов, посчитают стоимость бекапа. Также "Киевстар" может провести обучение сотрудников заказчика, помочь создать политику бекапирования и план восстановления данных.

Дата-центры в 60 регионах мира

Благодаря Microsoft Azure вы можете настроить резервное копирование данных в более чем сотне дата-центров, которые расположены в 60 регионах мира. Для бизнеса доступны три варианта хранения данных, каждый из которых отличается стоимостью и сложностью.

Локально избыточное хранилище позволяет хранить данные в одном дата-центре, но в трех разных помещениях. Это бережет данные от локальных сбоев: если выйдет из строя один сервер, то сохранятся две другие копии.

позволяет хранить данные в одном дата-центре, но в трех разных помещениях. Это бережет данные от локальных сбоев: если выйдет из строя один сервер, то сохранятся две другие копии. Геоизбыточное хранилище позволяет хранить данные в разных дата-центрах, но в одном регионе. Например, в странах Евросоюза. Если авария случится с сервером в Германии, то данные восстановятся из голландского дата-центра.

позволяет хранить данные в разных дата-центрах, но в одном регионе. Например, в странах Евросоюза. Если авария случится с сервером в Германии, то данные восстановятся из голландского дата-центра. Хранилище, избыточное между зонами, позволяет хранить данные на разных континентах. Если вдруг все дата-центры в Европе сломаются, то копии информации останутся в Африке или Америке.

Важно, что бизнес также может бекапировать данные в пределах страны. Если компания не может передавать данные на хранение за границу, можно настроить резервное хранение данных в украинском дата-центре Azure Stack с "Киевстар". Это решение позволяет пользоваться большинством преимуществ глобального Azure, а также быстро восстанавливать потерянные данные с помощью соединения с сетью "Киевстар".

Настройте бекап любых данных

Бекап всей критически важной информации компании считается хорошим тоном в бизнесе самых разных сфер. Резервное копирование используют государственные, финансовые компании, а также такие отрасли, как торговля, здравоохранение, образование и производство.

Отличительная особенность Azure Backup в том, что он позволяет настроить бекап для компаний любых размеров. Небольшой бизнес сможет легко перенести в хранилище отдельные файлы и даже целые базы данных, включая SQL, SAP HANA и другие. А крупные предприятия со сложными бизнес-процессами могут настроить резервное копирование даже всей виртуальной инфраструктуры компании, в том числе рабочих станций сотрудников. Если случится авария на рабочем сервере или же глобальный сбой, не нужно будет заново настраивать все доступы и устанавливать программы. Azure Backup восстановит всю работу в течение заранее установленного времени.

"Киевстар" помогает своим клиентам настроить внутреннюю политику компании для восстановления системы. Тут важными являются параметры резервирования, такие как RPO и RTO. Первая отвечает за частоту бекапирования данных. Например, вы поставите диапазон в одну неделю. Тогда в случае сбоя вы потеряете только информацию, которую создали с понедельника.

RTO — это время, которое будет необходимо для восстановления системы после сбоя. Например, вы поставите три часа. Если пропали данные, то именно за это время они обязаны восстановиться. Удобно, что для разных систем и файлов можно выбрать разные значения RPO и RTO.

Безопасность и защита от мошенников

Вместе с Azure Backup можно не переживать, что критически важная информация для компании попадет в руки киберпреступников или конкурентов. Microsoft предоставляет многоуровневую систему безопасности для своих сервисов и постоянно инвестирует в их развитие. Более того, специалисты компании каждый день анализируют более 8 триллионов сигналов об угрозах и успешно их отражают, а сам Azure отвечает международным стандартам безопасности. Именно поэтому этой облачной платформой пользуются такие известные компании, как Samsung, Boeing, eBay, BMW и другие.

Бизнес может рассчитывать на техническую поддержку Microsoft и персональное обслуживание от "Киевстар". Оператор не только помогает начать работу с системой, но и готов проводить пилотные проекты, тестировать решение с клиентами и советовать наиболее эффективные сценарии для резервного копирования данных. К тому же, бизнес может дополнительно защитить себя с помощью сервисов для кибербезопасности от "Киевстар", тем самым минимизировав возможность потери важных данных.

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