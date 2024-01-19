Несоответствие документов: АМКУ не разрешил NJJ Capital купить lifecell

Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление французской компании NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

Об этом говорится в материале Forbes.

Отмечается, что причиной отказа стало то, что данные документы не отвечают требованиям Антимонопольного комитета, и не содержат достаточной информации для их рассмотрения.

"Материалы, добавленные к заявлениям, не содержали исчерпывающей информации, необходимой для их рассмотрения в комитете", - отметили в ведомстве.

Потому комитет вернул заявление NJJ Capital на доработку.

Turkcell продает lifecell

В конце прошлого года турецкая телекоммуникационная компания Turkcell договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital.

Речь шла о продаже самого lifecell (ООО "Лайфселл"), оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр" и сети колл-центров ООО "Глобал Билги", соглашение о котором подписано ранее в тот же день 29 декабря.

Тогда покупателем выступила французская инвестиционная компания NJJ Capital, принадлежащая миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю мобильного оператора Франции Iliad (работающего под брендом Free), совладельцу газеты Le Monde. Также Ньель владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако – Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

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