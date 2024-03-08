Ринок обговорює купівлю мережі АЗС "МОТТО" мережею "Паралель". Компанії заперечують угоду

Три незалежні одне від одного джерела з ринку пального на умовах анонімності повідомили Delo.ua що мережа АЗС “Паралель” купує мережу “МОТТО”. Водночас у вказаних компаніях заперечують дану угоду.

Один з учасників ринку розповів Delo.ua, що переговори про дане поглинання розпочалися ще у 2023 році й сторони вже фактично домовились, проте юридично угода не завершена, оскільки поки ще дозвіл на неї не дали в Антимонопольному комітеті.

"Угода підписана і зараз тривають процедури з передачі об’єктів оскільки формально вони уже все завершили", - розповіло інше джерело, топ-менеджер однієї з великих мереж АЗС.



Третє джерело, один з трейдерів пального на умовах анонімності теж розказав Delo.ua, що угода вже відбулася і в мережі MOTTO відбулась часткова зміна менеджменту. Справи трейдерів, яким боргує МОТТО вже передали новому менеджменту.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн не підтвердив дану угоду. Проте назвав її мудрим кроком та зауважив, що сума угоди може скласти до $30 млн.

"Ходили чутки, що це бізнес Ставицького і він взагалі може потрапити під санкції. Тож якщо вони його продали, то це досить мудрий крок. Станції там досить непогані, але там досить низька реалізація. Я бачу, що в них трохи змінилось ціноутворення, але інших змін я не бачив", - каже Куюн.

В АМКУ підтвердили, що питання щодо можливого набуття компанією "Паралель" контролю над "Мотто" зараз дійсно розглядається.



"Комітет здійснює дослідження з перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції в частині контролю за концентрацією у вигляді можливого набуття компанією ”Параллель” контролю над мережею автозаправних станцій Motto та/або суб’єктами господарювання, що є власниками мережі автозаправних станцій Motto. Наразі дослідження триває", - сказано у відповіді АМКУ на запит Delo.ua.

Водночас в комітеті зауважили, що протягом 2023 та поточного періоду 2024 року не отримували від компанії "Паралель" чи іншої компанії, яка пов'язана з нею відносинами управління заяви щодо дозволу на придбання вказаних компаній. Власник та юридична адреса компанії "Мотто-трейдинг" в державних реєстрах станом на 8 березня також не змінилися.

Компанії заперечили угоду про купівлю

В самих мережах "МОТТО" та "Паралель" заперечили таку угоду і повідомили що мова йде лише про поставки палива на АЗС.

"Не було жодної угоди, ми постачальники пального на ці АЗС. Зараз розширюємо свої ринки збуту та освоюємо гуртовий ринок. Про купівлю мова не йде. Ми звісно хочемо розширятися та думаємо про це, оскільки через війну втратили до 80% активів наших активів", - розповіла Delo.ua керівниця з комунікацій мережі "Паралель" Наталя Нікішина.

В мережі МОТТО відповіли, що мережа "Паралель" є одним з їх постачальників пального та відмовилися коментувати чутки про злиття.

Мережа АЗС “Паралель” була створена компанією Ріната Ахметова System Capital Management. До анексії Криму мережа налічувала понад 140 АЗС, але після початку війни на Донбасі компанія втратила близько 80 АЗС. Крім цього “Паралель” дуже постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2020 році SCM продав компанію Олександру Дубініну, який купив її за власні та кредитні кошти. Наразі ця мережа налічує 24 АЗС у Дніпропетровській, Одеській, Київській і підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької області.

Мережа АЗС "МОТТО" налічує до 150 власних та орендованих АЗС. Її власником зазначений киянин Леонід Наумчик, хоча ЗМІ пов'язували її з міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Раніше Ставицький був партнером бізнесмена Андрія Біби в компанії "БРСМ-Нафта". Проте після перемоги Революції Гідності екс-міністр втік з України, а у 2018 році “БРСМ-Нафта” розірвала договір оренди з 63 АЗС, котрі належали Ставицькому. В тому ж році ці АЗС увійшли в мережу “Мотто”. Також до складу мережі увійшли низьколіквідні станції мережі WOG, котрі “Мотто” взяла в оренду.