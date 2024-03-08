Рынок обсуждает покупку сети АЗС "МОТТО" сетью "Параллель". Компании отрицают сделку

Три независимых друг от друга источника с рынка горючего на условиях анонимности сообщили Delo.ua, что сеть АЗС “Параллель” покупает сеть “МОТТО”. В то же время в указанных компаниях отрицают данное соглашение.

Один из участников рынка рассказал Delo.ua, что переговоры о данном поглощении начались еще в 2023 году и стороны уже фактически договорились, однако юридически соглашение не завершено, поскольку пока еще разрешение на него не дали в Антимонопольном комитете.

"Соглашение подписано и сейчас продолжаются процедуры по передаче объектов, поскольку формально они уже все завершили", - рассказал другой источник, топ-менеджер одной из крупных сетей АЗС.



Третий источник, один из трейдеров горючего на условиях анонимности тоже рассказал Delo.ua, что сделка уже состоялась и в сети MOTTO произошло частичное изменение менеджмента. Дела трейдеров, которым задолжает МОТТО, уже передали новому менеджменту.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн не подтвердил данное соглашение. Однако назвал ее мудрым шагом и отметил, что сумма сделки может составить до $30 млн.

"Ходили слухи, что это бизнес Ставицкого и он вообще может попасть под санкции. Так что если они его продали, то это довольно мудрый шаг. Станции там достаточно неплохие, но там довольно низкая реализация. Я вижу, что у них немного изменилось ценообразование, но других изменений я не видел", – говорит Куюн.

В АМКУ подтвердили, что вопрос о возможном приобретении компанией "Параллель" контроля над "Мотто" сейчас действительно рассматривается.



"Комитет проводит исследование по проверке соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в части контроля за концентрацией в виде возможного приобретения компанией ”Параллель” контроля над сетью автозаправочных станций Motto и/или субъектами хозяйствования, являющимися владельцами сети автозаправочных станций Motto. В настоящее время исследование продолжается. ", - сказано в ответе АМКУ на запрос Delo.ua.

В комитете отметили, что в течение 2023 и текущего периода 2024 года не получали от компании "Параллель" или другой компании, которая связана с ней отношениями управления заявления о разрешении на приобретение указанных компаний. Владелец и юридический адрес компании "Мотто-трейдинг" в государственных реестрах по состоянию на 8 марта также не изменились .

Компании отрицают соглашение о покупке

В самих сетях "МОТТО" и "Параллель" отрицают такое соглашение и сообщили, что речь идет только о поставках топлива на АЗС.

"Не было никакого соглашения, мы поставщики горючего на эти АЗС. Сейчас расширяем свои рынки сбыта и осваиваем оптовый рынок. О покупке речь не идет. Мы, конечно, хотим расширяться и думаем об этом, поскольку в результате потеряли до 80% активов наших активов", – рассказала Delo.ua руководитель по коммуникациям сети "Параллель" Наталья Никишина.

В сети МОТТО ответили, что сеть "Параллель" является одним из их поставщиков горючего и отказались комментировать слухи о слиянии.

Сеть АЗС "Параллель" была создана компанией Рината Ахметова System Capital Management. В аннексию Крыма сеть насчитывала более 140 АЗС, но после начала войны в Донбассе компания потеряла около 80 АЗС. Кроме этого "Параллель" очень пострадала в результате полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В 2020 году SCM продал компанию Александру Дубинину, купившему ее за собственные и кредитные средства. В настоящее время эта сеть насчитывает 24 АЗС в Днепропетровской, Одесской, Киевской и подконтрольной Украине территории Донецкой и Запорожской областей.

Сеть АЗС "МОТТО" насчитывает до 150 собственных и арендованных АЗС. Ее владельцем указан киевлянин Леонид Наумчик, хотя СМИ связывали ее с министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Ранее Ставицкий был партнером бизнесмена Андрея Бибы в компании "БРСМ-Нефть". Однако после победы Революции Достоинства экс-министр сбежал из Украины, а в 2018 году "БРСМ-Нефть" расторгла договор аренды с принадлежавшими Ставицкому 63 АЗС. В том же году эти АЗС вошли в сеть "Мотто". Также в состав сети вошли низколиквидные станции сети WOG, взятые в аренду "Мотто".