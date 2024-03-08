ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
Эксклюзив
Категория
Энергетика
Дата публикации

Рынок обсуждает покупку сети АЗС "МОТТО" сетью "Параллель". Компании отрицают сделку

Сеть АЗС "Параллель" покупает "Мотто"
Фото: пресс-служба "Мотто"

Три независимых друг от друга источника с рынка горючего на условиях анонимности сообщили Delo.ua, что сеть АЗС “Параллель” покупает сеть “МОТТО”. В то же время в указанных компаниях отрицают данное соглашение.

Один из участников рынка рассказал Delo.ua, что переговоры о данном поглощении начались еще в 2023 году и стороны уже фактически договорились, однако юридически соглашение не завершено, поскольку пока еще разрешение на него не дали в Антимонопольном комитете.

"Соглашение подписано и сейчас продолжаются процедуры по передаче объектов, поскольку формально они уже все завершили", - рассказал другой источник, топ-менеджер одной из крупных сетей АЗС.

Третий источник, один из трейдеров горючего на условиях анонимности тоже рассказал Delo.ua, что сделка уже состоялась и в сети MOTTO произошло частичное изменение менеджмента. Дела трейдеров, которым задолжает МОТТО, уже передали новому менеджменту.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн не подтвердил данное соглашение. Однако назвал ее мудрым шагом и отметил, что сумма сделки может составить до $30 млн.

"Ходили слухи, что это бизнес Ставицкого и он вообще может попасть под санкции. Так что если они его продали, то это довольно мудрый шаг. Станции там достаточно неплохие, но там довольно низкая реализация. Я вижу, что у них немного изменилось ценообразование, но других изменений я не видел", – говорит Куюн.

В АМКУ подтвердили, что вопрос о возможном приобретении компанией "Параллель" контроля над "Мотто" сейчас действительно рассматривается.

"Комитет проводит исследование по проверке соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в части контроля за концентрацией в виде возможного приобретения компанией ”Параллель” контроля над сетью автозаправочных станций Motto и/или субъектами хозяйствования, являющимися владельцами сети автозаправочных станций Motto. В настоящее время исследование продолжается. ", - сказано в ответе АМКУ на запрос Delo.ua.

В комитете отметили, что в течение 2023 и текущего периода 2024 года не получали от компании "Параллель" или другой компании, которая связана с ней отношениями управления заявления о разрешении на приобретение указанных компаний. Владелец и юридический адрес компании "Мотто-трейдинг" в государственных реестрах по состоянию на 8 марта также не изменились .

Компании отрицают соглашение о покупке

В самих сетях "МОТТО" и "Параллель" отрицают такое соглашение и сообщили, что речь идет только о поставках топлива на АЗС.

"Не было никакого соглашения, мы поставщики горючего на эти АЗС. Сейчас расширяем свои рынки сбыта и осваиваем оптовый рынок. О покупке речь не идет. Мы, конечно, хотим расширяться и думаем об этом, поскольку в результате потеряли до 80% активов наших активов", – рассказала Delo.ua руководитель по коммуникациям сети "Параллель" Наталья Никишина.

В сети МОТТО ответили, что сеть "Параллель" является одним из их поставщиков горючего и отказались комментировать слухи о слиянии.

Сеть АЗС "Параллель" была создана компанией Рината Ахметова System Capital Management. В аннексию Крыма сеть насчитывала более 140 АЗС, но после начала войны в Донбассе компания потеряла около 80 АЗС. Кроме этого "Параллель" очень пострадала в результате полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В 2020 году SCM продал компанию Александру Дубинину, купившему ее за собственные и кредитные средства. В настоящее время эта сеть насчитывает 24 АЗС в Днепропетровской, Одесской, Киевской и подконтрольной Украине территории Донецкой и Запорожской областей.

Сеть АЗС "МОТТО" насчитывает до 150 собственных и арендованных АЗС. Ее владельцем указан киевлянин Леонид Наумчик, хотя СМИ связывали ее с министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Ранее Ставицкий был партнером бизнесмена Андрея Бибы в компании "БРСМ-Нефть". Однако после победы Революции Достоинства экс-министр сбежал из Украины, а в 2018 году "БРСМ-Нефть" расторгла договор аренды с принадлежавшими Ставицкому 63 АЗС. В том же году эти АЗС вошли в сеть "Мотто". Также в состав сети вошли низколиквидные станции сети WOG, взятые в аренду "Мотто".

Автор:
Степан Крьока