АМКУ "нашел основания" не согласовывать сделку о покупке lifecell группой NJJ

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дел покупку компанией "DVL Telecom" принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что 7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании "DVL Telecom" (Франция) на получение контроля над компанией "Datagroup Holding Limited" (Кипр).

В то же время решением АМКУ было предоставлено разрешение компаниям "NJJ UPAM" (Франция), "Lorimer II Ventures Limited" (Кипр), "DVL Telecom" (Франция) и физическому лицу – гражданину Украины на согласованные действия в виде реализации положений о воздержании от конкуренции. сроком 5 лет.

Кроме того, комитет рассмотрел заявления о приобретении контроля компанией "DVL Telecom" над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" (группа Лайфселл).

Но в ходе рассмотрения заявлений о приобретении контроля компанией "DVL Telecom" над ООО "Лайфселл" и ООО "Укртауэр" комитетом выявлены основания для запрета указанных концентраций.

"Учитывая то, что концентрации посредством приобретения компанией "DVL Telecom" контроля над ООО "Лайфселл", ООО "Укртауэр" и ООО "Глобал Билги" составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, отдельное разрешение на приобретение компанией " DVL Telecom "контролю над ООО "Глобал Билги" также не может быть предоставлен комитетом", - отметили в АМКУ.

Также при рассмотрении заявлений о приобретении компанией "DVL Telecom" контроля над Группой Лайфселл возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности Группы Лайфселл и Группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национального. безопасности и обороны Украины.

Поэтому АМКУ начато рассмотрение дел о концентрациях в виде приобретения компанией "DVL Telecom" контроля над обществами с ограниченной ответственностью "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

Одновременно с началом рассмотрения указанных дел о концентрации, АМКУ начато рассмотрение дела о согласованных действиях, непосредственно связанных с осуществлением этих концентраций.

NJJ Capital хочет купить lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако, 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital по приобретению более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.