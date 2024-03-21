Стійкість під час війни: у 2023 році прибуток lifecell збільшився у 2,6 рази

Оператор lifecell підсумував фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2023 року та весь рік у цілому, які показали зростання річного прибутку на 164,1% - до 2 567,7 млн грн, порівняно з 972,3 млн грн у 2022 році.

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Про це йдеться у пресрелізі lifecell.

Згідно з повідомленням, компанія демонструє зростання фінансових показників. Зокрема, у 2023 році lifecell зафіксував прибуток у розмірі 2 567,7 млн грн проти прибутку 972,3 млн грн у 2022 році. Водночас, у четвертому кварталі 2023 прибуток зріс на 116,5% – до 885,1 млн грн (порівняно з 408,8 млн грн у четвертому кварталі 2022 року).

Ілюстрація: Пресслужба lifecell

У 2023 році дохід lifecell збільшився на 24,4% за рік – до 11 712,1 млн грн (проти 9 411,7 млн грн у 2022 році). У четвертому кварталі 2023 року дохід оператора збільшився на 20,5% – до 3 140,4 млн грн (проти 2 606,8 млн грн у четвертому кварталі 2022 року). Таке збільшення доходу переважно зумовлене зростанням ARPU та підвищеним споживанням дата-послуг.

За рік показник скоригованої EBITDA зріс на 25% – до 6 808,9 млн грн (порівняно з 5 446,5 млн грн у 2022 році). В четвертому кварталі 2023 року показник скоригованої EBITDA виріс на 22,2% на річній основі – до 1 840,0 млн грн (проти 1 505,6 млн грн у четвертому кварталі 2022 року). Водночас, у 2023 році маржа скоригованої EBITDA за рік зросла на 0,2 пункти – до 58,1%, якщо порівнювати з 57,9% у 2022 році. У четвертому кварталі 2023 року цей показник збільшився на 0,8 пункти до 58,6% (проти 57,8% у четвертому кварталі 2022 року).

За рік капітальні інвестиції зросли на 39,9% – до 4 207,1 млн грн проти 3 007,6 млн грн у 2022 році. У четвертому кварталі 2023 року цей показник збільшився на 17,4% на річній основі – до 1 171,4 млн грн (порівняно з 997,4 млн грн у четвертому кварталі 2022 року).

Також у компанії lifecell повідомили, що на річній основі активна 3-місячна абонентська база у 2023 році зросла на 16,5% – до 9,9 мільйонів (порівняно з 8,5 мільйона у 2022 році) завдяки розширенню покриття й оптимальним тарифним планам для абонентів.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку оштрафувала на 10 млн грн мобільного оператора lifecell за незабезпечення автономного живлення протягом трьох діб телеком-об’єкта в Рівненський області. Однак у компанії не погодились зі штрафом, зауваживши, що його було накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

Також зазначимо, що Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про купівлю компанією DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

NJJ Capital хоче купити lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell $500 млн, і це "дешево", порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Фото: ua.depositphotos.com