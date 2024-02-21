Meest запустив відправку і отримання посилок у магазинах lifecell

Відтепер у понад 470 магазинах lifecell по всій Україні є можливість відправити і отримати посилки з поштово-логістичним оператором Meest ПОШТА.

Про це повідомила пресслужба Meest.

"Ми продовжуємо розвивати мережу партнерських відділень як один з головних напрямків нашої роботи. Вже зараз доступні сотні таких точок в країні у знайомих для українців місцях — магазинах, супермаркетах, АЗС. Впевнені, що партнерство з lifecell зробить поштово-логістичні послуги для наших клієнтів більш комфортними та доступними»,— йдеться у повідомленні пресслужби.

Фото: Пресслужба Meest

Для того, щоб відправити посилку, спочатку потрібно створити її онлайн у додатку або на сайті. Після цього її необхідно сплатити (якщо платником є відправник), принести заздалегідь запаковану посилку у магазин lifecell та передати його касиру на касі, позначеній наліпкою Meest ПОШТА.

Для отримання варто звернутися на цю ж касу, назвати номер посилки та підтвердити особу отримувача.

У компанії нагадали, що окрім lifecell, клієнти Meest ПОШТА можуть отримувати та відправляти посилки у магазинах ROZETKA, супермаркетах "Сільпо", на АЗС ОККО, БРСМ та інших відділеннях оператора — як партнерських, так і самостійних.

Варто зазначити, що у 2023 році lifecell відкрив 48 магазинів у 18 областях України – на кінець грудня мережа торговельних точок під брендом оператора склала понад 470 магазинів. Нові точки продажу відкрились також у містах, де раніше не було магазинів бренду, зокрема, в таких як Арциз, Бобровиця, Бурштин, Вільногірськ, Городня, Городок, Долинська, Єланець, Жовті Води, Іванків, Іршава, Кам’янець-Подільський, Коцюбинське, Лохвиця, Пирятин, Почаїв, Старий Самбір, Чорнобай, Ярмолинці.