Uklon Delivery допомагатиме доставляти посилки з відділень та поштоматів "Meest Пошти"

Сервіс доставки Uklon Delivery розпочав співпрацю з поштово-логістичним оператором "Meest Пошта". Як повідомляють в компанії Uklon, така співпраця компаній дозволить оптимізувати та посилити сервіс Meest.

Так, Uklon Delivery допомагатиме швидко доставляти посилки з відділень та поштоматів "Meest Пошти" до адреси отримувачів і навпаки – відправляти з адреси відправника до відділень. Доставка здійснюватиметься з моменту оформлення та оплати замовлення на сайті "Meest Пошти" та прийняття замовлення на доставку.

Таким чином, користувачі зможуть швидко як отримати, так і відправити свої замовлення, не виходячи з дому, відстежувати їх щохвилини за допомогою онлайн-трекера та у разі чого оформити повернення.

Поки що доставка з задіянням двох сервісів доступна лише у межах Києва, але надалі планується розширення географії. Вага замовлення не має перевищувати 30 кг, а максимальні габарити товару – 80х105х45 см.

"Доставка з "Meest Пошта" – це нова для нас модель співпраці, коли дві логістичні компанії не конкурують, а підсилюють одна одну. Наша мета допомогти розвантажити один із найбільших поштових операторів в Україні та зробити доставку замовлень ще більш швидкою і зручною завдяки функціоналу Uklon Delivery", - зазначив керівник останньої Олександр Білоусов.

Нагадаємо також, що днями Uklon запровадив кур'єрську доставку на мототранспорті для бізнесу. Послуга теж спершу буде доступна лише в Києві, але у майбутньому компанія розгляне розширення географії.