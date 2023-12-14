Uklon Delivery будет помогать доставлять посылки из отделений и почтоматов "Meest Почты"

Сервис доставки Uklon Delivery начал сотрудничество с почтово-логистическим оператором “Meest Почта”. Как сообщают в компании Uklon, такое сотрудничество компаний позволит оптимизировать и усилить сервис Meest.

Так, Uklon Delivery будет помогать быстро доставлять посылки из отделений и почтоматов "Meest Почты" в адрес получателей и наоборот – отправлять с адреса отправителя в отделения. Доставка будет осуществляться с момента оформления и оплаты заказа на сайте "Meest Почты" и принятия заказа на доставку.

Таким образом, пользователи смогут как получить, так и отправить свои заказы, не выходя из дома, отслеживать их ежеминутно с помощью онлайн-трекера и в случае чего оформить возврат.

Пока доставка с участием двух сервисов доступна только в пределах Киева, но в дальнейшем планируется расширение географии. Вес заказа не должен превышать 30 кг, а максимальные габариты товара – 80х105х45 см.

"Доставка с "Meest Почта" – это новая для нас модель сотрудничества, когда две логистические компании не конкурируют, а усиливают друг друга. Наша цель - помочь разгрузить одного из крупнейших почтовых операторов в Украине и сделать доставку заказов еще быстрее и удобнее благодаря функционалу Uklon Delivery", - отметил руководитель последней Александр Белоусов.

Напомним также, что на днях Uklon запустил курьерскую доставку на мототранспорте для бизнеса. Услуга тоже будет доступна только в Киеве, но в будущем компания рассмотрит расширение географии.