Uklon ввел курьерскую мотодоставку для бизнеса: анонсирует и для пользователей приложения такси

Компания Uklon расширила возможности своих бизнес-клиентов, введя для них сервис курьерской доставки Uklon Delivery. Об этом говорится в сообщении компании.

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Функционал пока доступен только для В2В-пользователей, но отмечается, что впоследствии доставка курьерами будет доступна и для пользователей райдерского (пассажирского) приложения Uklon.

Курьеры Uklon Delivery смогут доставлять еду, продукты, документы, мелкую технику и другие товары от партнеров, вес которых не превышает 10 кг. У них будут брендированные термосумки, а передвигаться они будут на мототранспорте.

Доставка заказов будет производиться в течение часа по адресу и "до двери" с момента оформления и принятия заказа на доставку. Первые партнеры уже тестируют новую услугу.

"У нас хорошая экспертиза в райдхелинге и, в частности, в B2B-сегменте. Уже долгое время Uklon Delivery помогает другим бизнесам с логистикой, осуществляя быструю доставку заказов. Сейчас мы подключаем первых партнеров", - отметил руководитель Uklon Delivery Александр Белоусов.

По его словам, расширение функционала курьерской доставки на всех пользователей сервиса Uklon будет осуществляться по результатам сотрудничества и отзывам клиентов. Сперва планируется сделать это в Киеве, но в будущем компания рассмотрит расширение географии.

Напомним также, что в июне Uklon сообщил о выходе на рынок Узбекистана (а именно в Ташкенте), а в мае – о запуске в Азербайджане (там тоже был запущен сервис вызова такси в столице – Баку). О запуске же международной франшизы Uklon объявил еще год назад.