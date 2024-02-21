Meest запустил отправку и получение посылок в магазинах lifecell

Отныне более чем в 470 магазинах lifecell по всей Украине есть возможность отправить и получить посылки с почтово-логистическим оператором Meest ПОЧТА.

Об этом сообщила пресс-служба Meest.

«Мы продолжаем развивать сеть партнерских отделений как одно из главных направлений нашей работы. Уже сейчас доступны сотни таких точек в стране в знакомых для украинцев местах — магазинах, супермаркетах, АЗС. Уверены, что партнерство с lifecell сделает почтово-логистические услуги для наших клиентов более комфортными и доступными», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы отправить посылку, сначала нужно создать ее онлайн в приложении или на сайте. После этого ее необходимо оплатить (если плательщиком является отправитель), принести заранее упакованную посылку в магазин lifecell и передать его кассиру на кассе, отмеченной наклейкой Meest ПОЧТА.

Для получения следует обратиться на эту же кассу, назвать номер посылки и подтвердить личность получателя.

В компании напомнили, что кроме lifecell, клиенты Meest ПОЧТА могут получать и отправлять посылки в магазинах ROZETKA, супермаркетах "Сильпо", на АЗС ОККО, БРСМ и других отделениях оператора - как партнерских, так и самостоятельных.

Стоит отметить, что в 2023 году lifecell открыл 48 магазинов в 18 областях Украины – на конец декабря сеть торговых точек под брендом оператора составила более 470 магазинов. Новые точки продаж открылись также в городах, где раньше не было магазинов бренда, в частности, в таких как Арциз, Бобровица, Янтарь, Вольногорск, Городня, Городок, Долинская, Еланец, Желтые Воды, Иванков, Иршава, Каменец-Подольский, Коцюбинское, Лохвица, Пирятин, Почаев, Старый Самбор, Чернобай, Ярмолинцы.