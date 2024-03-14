lifecell не погоджується зі штрафом у 10,4 млн грн: планує судитися

Мобільний оператор lifecell не погоджується зі штрафом, який наклала на компанію Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

"lifecell не погоджується з рішенням Регулятора щодо накладення штрафу у розмірі 10,4 млн. грн за невиконання Розпорядження від 15.11.2023 року № 4/р., у зв’язку з чим планує звертатися до суду", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що штраф накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

"Накладання штрафу після виконання lifecell всіх вимог НКЕК, що підтверджується Актом перевірки від 23.02. 2024 року, розміщеним на сайті НКЕК, виглядає нелогічно", - підкреслили в компанії.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, оштрафувала мобільного оператора lifecell на 10,45 млн грн за невиконання рішення щодо забезпечення готовності об’єктів до вимкнення електроенергії на строк від трьох діб.

З січня 2023 року НКЕК розпочала перевірки операторів щодо виконання вимог розпоряджень "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану" у низці областей України.

Для перевірки стану готовності забезпечити надання електронних комунікаційних послуг на об'єктах, визначених регулятором, з урахуванням можливої відсутності електроживлення на таких об'єктах щонайменше протягом трьох діб, було проведено 22 позапланові перевірки постачальників послуг мобільного зв’язку:

В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку.

Проте в ході позапланових перевірок у грудні 2023 було виявлено, що порушення не усунув мобільний оператор "Лайфселл" на одному з об’єктів у Рівненській області.

Враховуючи це НКЕК прийняла рішення стягнути з ТОВ "Лайфселл" штраф у розмірі 0,1% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 2023 рік, що становить 10 млн 450 тис 511,70 грн.

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