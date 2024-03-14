lifecell не соглашается со штрафом в 10,4 млн грн: планирует судиться

Мобильный оператор lifecell не соглашается со штрафом, наложенным на компанию Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

"lifecell не согласен с решением Регулятора о наложении штрафа в размере 10,4 млн. грн за невыполнение Распоряжения от 15.11.2023 года № 4/г., в связи с чем планирует обращаться в суд", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что штраф наложен после проведения повторной проверки и полного подтверждения НКЭК выполнения компанией всех требований законодательства по генераторам и покрытию в Ровенской области.

"Наложение штрафа после выполнения lifecell всех требований НКЭК, что подтверждается Актом проверки от 23.02. 2024 года, размещенным на сайте НКЭК, выглядит нелогично", - подчеркнули в компании.

lifecell получил штраф за плохую подготовку к блекаутам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, оштрафовала мобильного оператора lifecell на 10,45 млн грн за невыполнение решения по обеспечению готовности объектов к выключению электроэнергии на срок от трех суток.

С января 2023 года НКЭК начала проверки операторов по выполнению требований распоряжений "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения" в ряде областей Украины.

Для проверки состояния готовности обеспечить предоставление электронных коммуникационных услуг на объектах, определенных регулятором, с учетом возможного отсутствия электропитания на таких объектах по меньшей мере в течение трех суток, было проведено 22 внеплановых проверки поставщиков услуг мобильной связи:

В ходе проведения этих мер надзора были обнаружены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

Однако в ходе внеплановых проверок в декабре 2023 г. было обнаружено, что нарушение не устранил мобильный оператор "Лайфселл" на одном из объектов в Ровенской области.

Учитывая это, НКЭК приняла решение взыскать с ООО "Лайфселл" штраф в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за 2023 год, что составляет 10 млн 450 тыс 511,70 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com