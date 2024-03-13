lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн: в чем причина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, оштрафовала на 10 млн грн мобильного оператора lifecell за необеспечение автономного питания в течение трех суток телеком-объекта в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Данное решение было принято по результатам проверок состояния готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг мобильной связи в случае возможных блекаутов.

В ведомстве напоминают, что согласно Решению СНБО Украины, введенного в действие Указом президента Украины от 26.11.2022 № 802/2022 "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного состояния" критические объекты телекома должны работать по меньшей мере в течение трех суток в условиях отсутствия электроэнергии.

Поэтому, начиная с 3 января 2023 года, регулятором было проведено 22 внеплановых проверки поставщиков услуг мобильной связи, а именно:

ЧАО "Водафон Украина " – в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях;

" – в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях; ЧАО "Киевстар" – в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях;

– в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях; ООО "Лайфселл" - в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

"В ходе проведения этих мер надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Однако результаты повторных внеплановых проверок, проведенных с целью проверки выполнения предписаний или распоряжений об устранении выявленных нарушений законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре, свидетельствуют об устранении операторами ранее выявленных нарушений", - подчеркивают в НКЭК.

В то же время, в Ровенской области ООО "Лайфселл" не устранило недостаток и не обеспечило телеком-объект автономными источниками электропитания и горюче-смазочными материалами, которые необходимы для устойчивого функционирования электронной коммуникационной сети поставщика по меньшей мере в течение трех суток.

Поэтому НКЭК 13 марта было принято решение о применении административно-хозяйственных санкций к ООО "Лайфселл" в виде штрафа в размере 0,1 процента дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за последний отчетный год, что составляет десять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот одиннадцать гривен 70 копеек .

lifecell расширил 4G-покрытие

С начала широкомасштабной войны мобильный оператор lifecell значительно расширил сеть 4G, охватив 2342 новых населенных пункта, в которых проживает почти 2 миллиона человек.

lifecell построила и модернизировала 5466 базовых станций по всей стране, более 1000 из них восстановила после повреждений. В настоящее время работает 93,6% сети оператора.

Больше базовых станций было построено в Киевской, Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, где поселилось значительное количество перемещенных лиц.

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