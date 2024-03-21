Устойчивость во время войны: в 2023 году прибыль lifecell увеличилась в 2,6 раза

Оператор lifecell подытожил финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2023 года и весь год в целом, показавших рост годовой прибыли на 164,1% - до 2 567,7 млн грн по сравнению с 972,3 млн грн в 2022 году.

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Об этом говорится в пресс-релизе lifecell.

Согласно сообщению компания демонстрирует рост финансовых показателей. В частности, в 2023 году lifecell зафиксировал прибыль в размере 2 567,7 млн грн против прибыли 972,3 млн грн в 2022 году. В то же время, в четвертом квартале 2023 года прибыль выросла на 116,5% – до 885,1 млн грн (по сравнению с 408,8 млн грн в четвертом квартале 2022 года).

Иллюстрация: Пресс-служба lifecell

В 2023 году доход lifecell увеличился на 24,4% в год – до 11 712,1 млн грн (против 9 411,7 млн грн в 2022 году). В четвертом квартале 2023 года доход оператора увеличился на 20,5% - до 3 140,4 млн грн (против 2 606,8 млн грн в четвертом квартале 2022 года). Такое увеличение дохода в основном обусловлено ростом ARPU и повышенным потреблением дата-услуг.

За год показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% – до 6 808,9 млн грн (по сравнению с 5 446,5 млн грн в 2022 году). В четвертом квартале 2023 года показатель скорректированной EBITDA вырос на 22,2% на годовой основе – до 1 840,0 млн грн (против 1 505,6 млн грн в четвертом квартале 2022 года). В то же время, в 2023 году маржа скорректированной EBITDA за год выросла на 0,2 пункта – до 58,1%, если сравнивать с 57,9% в 2022 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель увеличился на 0,8 пункта до 58,6% (против 57,8% в четвертом квартале 2022 года).

За год капитальные инвестиции выросли на 39,9% - до 4 207,1 млн грн против 3 007,6 млн грн в 2022 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель увеличился на 17,4% на годовой основе – до 1 171,4 млн грн (по сравнению с 997,4 млн грн в четвертом квартале 2022 года).

Также в компании lifecell сообщили, что на годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 2023 году выросла на 16,5% – до 9,9 миллионов (по сравнению с 8,5 миллиона в 2022 году) благодаря расширению покрытия и оптимальным тарифным планам абонентов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, оштрафовала на 10 млн грн мобильного оператора lifecell за необеспечение автономного питания в течение трех суток телеком-объекта в Ровенской области. Однако в компании не согласились со штрафом, отметив, что он был наложен после проведения повторной проверки и полного подтверждения НКЭК выполнения компанией всех требований законодательства по генераторам и покрытию в Ровенской области.

Также отметим, что Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела о покупке компанией DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

NJJ Capital хочет купить lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell $500 млн, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Фото: ua.depositphotos.com