В lifecell рассказали, на сколько расширили 4G-покрытие за время войны

С начала широкомасштабной войны мобильный оператор lifecell значительно расширил сеть 4G, охватив 2342 новых населенных пункта, в которых проживает почти 2 миллиона человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

lifecell построила и модернизировала 5466 базовых станций по всей стране, более 1000 из них восстановила после повреждений. В настоящее время работает 93,6% сети оператора.

Больше базовых станций было построено в Киевской, Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, где поселилось значительное количество перемещенных лиц.

Работы по развитию сети проходили также в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

К концу 2023 года сеть 4G от lifecell охватывала почти 17 тыс. городов и сел с населением более 31,5 млн человек. Команда lifecell продолжает работу по улучшению стабильности связи и расширению покрытия.

При этом, по данным компании, в 2022 году lifecell построил 303 км новых и восстановил 317 км оптоволоконных линий, а в 2023 году – 429 км построено и 120 км восстановлено.

Turkcell продает lifecell

В конце прошлого года турецкая телекоммуникационная компания Turkcell договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital.

Однако Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление французской компании NJJ Capital о приобретении более 50% акций lifecell. Отмечается, что причиной отказа стало то, что данные документы не отвечают требованиям Антимонопольного комитета, и не содержат достаточной информации для их рассмотрения. Потому комитет вернул заявление NJJ Capital на доработку.