lifecell подал в суд на Vodafone: в чем причина

Мобильный оператор lifecell подал иск в Хозяйственный суд Киева на компанию Vodafone Украина через услугу “Сохранение номера”, которая, по мнению истца, противоречит требованиям действующего законодательства.

Об этом говорится в решении суда об открытии производства по делу, пишет "Экономическая правда".

Отмечается, что ООО "Лайфселл" обратилось с иском в суд, в котором просит обязать ПАО Vodafone Украина прекратить предоставление услуг "Сохранение номера".

По мнению lifecell, эта услуга противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право мобильного оператора на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли.

Хозяйственный суд города Киева принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу.

Подготовительное заседание назначено на 5 февраля 2024г.

В декабре 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, оштрафовала Vodafone на 68 000 грн за отказ 37 абонентам в переходе в другую сеть с сохранением номера.

Vodafone не согласилась с решением и принялась обжаловать в суде предписание о нарушении требований Закона "Об электронных коммуникациях" относительно предоставления электронных коммуникационных услуг конечным пользователям.

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