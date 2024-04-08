Датагруп-Volia и Lifecell объединят после приобретения французским NJJ

Французский консорциум NJJ миллиардера Ксавье Ниэля планирует запустить инвестиционную программу в развитие компаний Датагруп-Volia и Lifecell после одобрения их приобретения и последующего слияния.

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Об этом сообщает прессслужба Horizon Capital, которая является владельцем Датагруп-Volia.

В совместном заявлении вместе с NJJ отмечается, что в марте 2024 года регулятивные органы дали согласие на приобретение NJJ Датагруп-Volia, ведущего провайдера фиксированной связи и платного ТВ в Украине.

Сейчас 96,13% акций Датагруп-Volia в собственности фонда, управляемого американской частной инвестиционной компанией Horizon Capital под руководством Елены Кошарной, остальные 3,87% принадлежит генеральному директору Датагруп-Volia Михаилу Шелемби.

После закрытия соглашения консорциум, управляемый NJJ, намерен объединить Датагруп-Volia и мобильного оператора Lifecell.

После выполнения остальных условий приобретения мобильных активов в Украине под брендом Lifecell стороны намерены создать национального телекоммуникационного оператора и ключевого провайдера телекоммуникационных услуг в Украине.

"Слияние произойдет после получения регуляторного одобрения, что приведет к 100% владения этими активами, зарегистрированными в Украине", - говорится в сообщении.

Ожидается, что объединенная компания будет оказывать услуги мобильной связи более 10 миллионов украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 миллионов домохозяйств по всей стране.

Кроме того, слияние Датагруп-Volia и Lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающим мобильную, фиксированную связь и платное телевидение.

Возглавит объединенную платформу Датагруп-Volia-Lifecell Михаил Шелемба, нынешний генеральный директор "Датагруп", а председатель наблюдательного совета Датагруп-Volia Пьер Данон возглавит его наблюдательный совет.

В Horizon Capital подчеркивают, что финализация сделки зависит от получения остаточных регуляторных одобрений и других условий закрытия.

NJJ Capital хочет купить lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако, 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital по приобретению более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дел покупку компанией "DVL Telecom" принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании "DVL Telecom" (Франция) на получение контроля над компанией "Datagroup Holding Limited" (Кипр) .

Источник фото: ua.depositphotos.com