lifecell активировал новую технологию для улучшения качества мобильного интернета: что изменится для абонентов

Мобильный оператор lifecell активировал поддержку протоколов IPv4/IPv6 Dual Stack, что делает интернет-соединение более быстрыми, безопасными и эффективными.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что активация технологии обеспечивает абонентам оператора более быстрый и надежный доступ в интернет, улучшенное качество видео- и аудиопередачи, а также повышенную безопасность благодаря шифрованию.

О технологии Dual Stack

Как подчеркнули в lifecell, Dual Stack поддерживает одновременную работу двух версий интернет-протоколов – IPv4 и IPv6, соответственно, сохраняет совместимость с текущими системами и использует все преимущества протоколов нового поколения .

"По существу эта технология выполняет роль связующего звена — позволяет использовать потенциал IPv6 и одновременно сохраняет совместимость с IPv4, что обеспечивает бесперебойную работу с сервисами и онлайн-ресурсами, которые еще не поддерживают IPv6. ", – объясняют в пресс-службе мобильного оператора.

Среди преимуществ IPv6:

значительно большее адресное пространство, что решает проблему исчерпания IP-адресов;

поддержка автоматической настройки IP-адресов без участия DHCP-серверов;

более высокий уровень безопасности благодаря встроенной поддержке IPsec (Internet Protocol Security);

отсутствие потребности в Network Address Translation (NAT), что упрощает сетевую архитектуру;

улучшение производительности для мультимедийного контента; ·

расширенные возможности для IoT и качества обслуживания (QoS).

Кроме того, протокол IPv6 поддерживают глобальные игроки, включая Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Wikipedia, Microsoft, Amazon Web Services, Cloudflare и другие. Поэтому взаимодействие абонентов lifecell с этими сервисами станет еще более эффективным благодаря Dual Stack.

Как настроить

В lifecell сообщили, что для того чтобы активировать Dual Stack IPv4/IPv6 нужно изменить настройки смартфона.

Для этого необходимо выбрать меню Мобильные сети - Имена точек доступа - SIM-карта lifecell , используемая для интернета - Протокол APN – выбрать IPv4/IPv6 .

"Однако большинство современных устройств на базе Android уже имеют эту настройку по умолчанию. Для пользователей iPhone технология станет доступна после ее внедрения компанией Apple", — подчеркивают в пресс-службе lifecell .

Напомним, в течение декабря 2024 года мобильный оператор lifecell зафиксировал существенный рост количества заявок на услугу MNP (перенос с сохранением номера). Более 70 тысяч абонентов перешли в lifecell в этот период, а всего от запуска услуги в 2019 году на конец 2024 года уже 517 тысяч украинцев.

Отметим, что в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении.

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.