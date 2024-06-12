Тарифы мобильных операторов: какие пакеты наиболее выгодны в 2024 году

Ключевые мобильные операторы установили в своих доступных тарифах четырехнедельный период для абонентской платы. Таким образом, за год набегает не 12, а 13 абонплат.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Даже во время войны в Украине тарифы на связь и интернет от мобильных операторов остаются одними из самых дешевых в мире. Delo.ua сравнило тарифные пакеты трех операторов рынка – "Киевстар", Vodafone, lifecell – и выяснило, у кого самые выгодные цены.

Украина традиционно входит в ТОП-20 государств с недорогим мобильным доступом во всемирную сеть. По подсчетам экспертов британской компании Cable.co.uk, в августе 2023-го по стоимости одного гигабайта наша страна занимала 16 место ($0,27/ГБ). Тогда рейтинг самой дешевой сотовой связи возглавили Израиль ($0,02/ГБ), Италия и Фиджи (по $0,09/ГБ).

Какой самый дешевый тарифный план Киевстара?

По состоянию на июнь 2024-го самый дешевый тариф у крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" стоит 120 гривен, однако это контрактный тариф "Любовь к родителям" и он доступен для подключения только для пожилых людей.

В массовом сегменте мобильного оператора стоимость тарифов стартует от 175 гривен (на 4 недели) – это тариф "LOVE UA на максимум", куда входят безлимитные звонки в сети, 15 ГБ мобильного трафика, 2500 МБ мобильного интернета в роуминге, а также одна "суперсила" " на выбор.

Суперсила предоставляет дополнительные пакеты услуг, которые абонент может добавить в пределах тарифа: дополнительные гигабайты трафика, минуты, SMS, воспользоваться платформой кино и телевидения "Киевстар ТВ" (отдельно этот сервис стоит от 250 грн/мес). Именно этот тариф и пользуется наибольшим спросом у абонентов.

Сэкономить на услугах связи можно, если выбирать тариф не по дешевой цене, а по набору услуг. В частности, в тарифах "Все вместе" абоненту предоставляется три разных сервиса: мобильная связь и интернет, фиксированный домашний интернет и платформа кино и "Киевстар ТВ".

Какой самый популярный тариф у Vodafone

Самый выгодный "на полке" компании Vodafone тариф "Vodafone Турбо". Его стоимость 165 грн/4 недели. Это самый дешевый тариф с интернет-безлимитом.

"Он является и самым популярным тарифом для новых подключений. Это самый дешевый тариф с интернет-безлимитом", - отметили в пресс-службе мобильного оператора в комментарии для Delo.ua.

Впрочем, оператор уже предупредил своих пользователей, что с 17 июня 2024 года стоимость Vodafone Турбо вырастет и составит 180 грн/4 недели. Интернет останется безлимитным, а количество включенных в пакет минут – 800.

У второго по величине сотового оператора Украины есть еще более дешевый тариф, Vodafone Device 4G с абонплатой 130 грн/4 недели, но есть несколько нюансов. Во-первых, он только для контрактной формы обслуживания. Во-вторых, как следует из названия, он предназначен для роутеров и модемов - в него включены 30 ГБ, однако предусмотрена и возможность для звонков по цене 1,5 грн/мин.

Тарифы lifecell: самый дешевый и популярный

Самым дешевым доступным для подключения тарифов lifecell является "Просто Лайф", его стоимость для MNP-абонентов (которые захотят перейти с сохранением номера от других операторов) 90 грн/4 недели, для персонифицированных (кто согласится предоставить свои паспортные данные) абонентов – 140 грн /4 недели и стандартная цена – 160 грн/4 недели.

Однако, как рассказали в компании, самым популярным на сегодняшний день является национальный тариф "Смарт Лайф" - его стоимость для MNP-абонентов 120 грн/4 недели, для персонифицированных абонентов - 175 грн и стандартная цена - 225 грн. Он содержит 25 ГБ мобильного интернета, 800 минут для звонков на все мобильные номера, в частности lifecell (безлимит на lifecell, предоставляемый после использования минут на все номера по Украине, он тоже дает пакет услуг на 4 недели).

Кроме того, у мобильного оператора есть специальные цены для MNP-абонентов – перешедшие в lifecell, воспользовавшись процедурой переноса номера вместе с кодом от другого оператора. К примеру, для MNP-абонентов тариф "Свободный Лайф" стоит 180 грн, для персонифицированных абонентов – 275 грн, обычная цена – 325 грн.

Также студенты могут получить на тарифы lifecell скидки –10% в lifecell Campus. Экономию до 15% можно получить с услугой "Тарифная подписка", при этом абонплата будет зафиксирована на весь период.

Какой самый дешевый мобильный тариф в Украине?

Сравнивая пакеты трех мобильных операторов, самым дешевым из доступных для подключения в июне 2024 года тариф lifecell "Просто Лайф". Его стандартная стоимость – 160 грн/4 недели. За эти деньги оператор предлагает 8 ГБ мобильного интернета, 300 минут для звонков на все мобильные номера, в том числе lifecell (безлимит на внутреннюю сеть, предоставляемый после использования минут на все номера по Украине, предоставленных по пакету услуг на 4 недели).

Эти же условия можно получить и по более низкой цене, если предоставить оператору свои паспортные данные – для персонифицированных пользователей абонплата будет составлять 140 грн/4 недели. А для тех, кто захочет перейти к lifecell с сохранением номера от других операторов, то есть воспользуются услугой MNP (Mobile Number Portability), компания пообещала абонплату за 90 грн/4 недели.

На втором месте – и на 5 грн дороже – самый выгодный в сети второго по величине мобильного оператора тариф Vodafone Турбо. Его стоимость 165 грн/4 недели, в него включено 1600 минут на все украинские сети, а также 10ГБ и 100 минут для разговоров в роуминге. Правда, это условия в рамках акции TurboБезлим, а стандартные условия тарифа: 20 ГБ мобильного интернета, 800 мин исходящих звонков по Украине (после исчерпания лимита – 0,6 грн/мин).

Самый дешевый тариф от "Киевстар" стоимостью 120 грн - это контрактный тариф "Любовь к родителям", однако его подключают только пожилым людям.

Если же говорить о массовом рынке, то абонплата тарифов стартует от 175 грн/4 недели. В самый дешевый тариф "LOVE UA на максимум" входят безлимитные звонки в сети, 15 ГБ мобильного трафика, 2500 МБ мобильного интернета в роуминге.

Какой оператор связи в 2024 году выгоден?

Все три украинские сотовые операторы установили в своих доступных тарифах четырехнедельный период для абонентской платы. Таким образом, за год набегает не 12, а 13 абонплат – это следует учитывать тем, кто планирует собственный бюджет на годовой основе.

В соревновании за самую низкую абонплату в начале лета 2024 на первом месте – lifecell. Однако, если сравнить объемы включенных в пакеты гигабайт мобильного интернета и минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, то картина несколько изменится. Расчеты касаются условно случая, когда пользователь потратит всю свою абонплату только на мобильный интернет.

Так, наименьшая стоимость за 1 ГБ – у Vodafone Турбо (8,25 грн – если принять во внимание базовые, а не акционные условия оператора). На втором месте "LOVE UA на максимум" от "Киевстара" – 11,67 грн/ГБ, а на третьем – "Просто Лайф" (20 грн/ГБ).

Сравнивать только стоимость исходящего голосового вызова в сетях трех мобильных операторов непросто, ведь компании по-разному подошли к наполнению доступных пакетов. Например, Vodafone и lifecell соответственно предоставили 1600 мин и 300 мин на все украинские номера, в том числе и в "родной сети". А вот "Киевстар" не тарифицирует вызовы "внутри" сети, а для звонков "наружу" выделил 150 мин. В этом случае можно сравнить стандартную стоимость минуты после окончания лимитов:

Vodafone Турбо – 0,6 грн/мин;

"Просто Лайф" – 2 грн/мин;

"LOVE UA на максимум" – 3 грн/мин.

Впрочем, пользоваться даже самым дешевым тарифом стоит аккуратно, не забывая своевременно пополнять счета. В случае задержки, особенно с тарифами подписки, у всех мобильных операторов вступают в действие другие расценки, гораздо более дорогие, чем включенные в пакеты. Если же сравнивать ежедневную стоимость тарифных планов по окончании пакета, они составляют:

"Просто Лайф" – примерно 5,71 грн/день;

"Vodafone Турбо" – 5,9 грн/день;

"LOVE UA на максимум" – 6,25 грн/день.

Какой оператор дает безлимитный интернет

В Украине уже давно операторы предлагают лишь условно-неограниченный мобильный доступ к всемирной сети. Так, у "Киевстара" словосочетание "безлимитный интернет" для предоплаченных пользователей появляется только в тарифе "СуперГиг" за 300 грн/мес. Но когда вы используете 300 ГБ (менее чем за месяц), то скорость упадет до 0,8 Мбит/с – это называется "шейпинг". Минус этого предложения – не предусмотрена возможность звонить и отправлять SMS. Плюсом является то, что SIM-карту с СуперГигом можно установить в 3G/4G Wi-Fi роутер.

Несколько иные условия для контрактников крупнейшего мобильного оператора страны: по выбору есть два стандартных пакета (с включенными минутами, SMS и т.д.). В более дешевом "LOVE UA Движение Контракт" за 350 грн/мес. под "безлимитным интернетом" подразумевается 100 ГБ, после истощения которых автоматически включится шейпинг – скорость снизится до 0,8 Мбит/с.

Настоящий мобильный интернет-безлимит предусмотрен в тарифном плане "LOVE UA Успех Контракт" стоимостью 500 грн/мес. "Под утверждением "безлим на интернет" следует понимать, что интернет-трафик не тарифицируется», – заверили в "Киевстаре".

Подобного подхода придерживаются и конкуренты. К примеру, Vodafone декларирует "безлимитный интернет", но с условиями. К примеру, в тарифном плане Vodafone Red XL доступно на максимальной скорости не более 60 ГБ в месяц. А дальше наступит "шейпинг" и скорость будет ограничена до 0,8 Мбит/с – до обновления пакета услуг в месяц.

lifecell в тарифе "Свободный Лайф" (325 грн/4 недели) обещает "безлимит-интернет", но на самом деле после исчерпания 50 ГБ скорость снизится до 1 Мбит/с.

Таким образом можно заключить, что дешевого безлимитного интернета в мобильных сетях Украины вы не найдете. Но если есть такая потребность, придется поискать и доплатить.

Какой оператор мобильной связи самый надежный

Сравнивать мобильных операторов по надежности непросто. "Киевстар" как самый крупный игрок рынка имеет наибольшее количество доходов и может построить больше всего базовых станций (БС), волоконно-оптических линий и т.д. Компания из года в год сообщала о тысячах БС и миллионах пользователей, которые и нагружают сеть, заставляя компанию строить еще больше. Тем же путем – то есть "за клиентом", особенно платежеспособным – идут и Vodafone из lifecell.

Так было до февраля 2022 года, потому что с момента полномасштабного вторжения РФ компании вынуждены тратить ресурсы еще и на восстановление разрушенной инфраструктуры и поддержку бесперебойной работы при отключениях электроэнергии.

В первом квартале 2024 года "Киевстар" установил 170 новых базовых станций 4G, а также модернизировал 900 действующих БС для совместимости с сотовым стандартом "четвертого поколения" LTE.

По данным компании, для восстановления и развития своей телекомсети и усиления энергонезависимости она увеличила капитальные затраты на 37,4% по сравнению с первым кварталом 2023 года – до 1,072 млрд грн.

"Благодаря усилиям компании почти 100% телеком сети на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме и круглосуточно обеспечивает абонентов услугами связи и передачи данных", - отметили в компании.

Vodafone также сталкивается с "необходимостью постоянно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий базовые станции и волоконно-оптические линии связи". За два года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания "вернула в эфир" 900 городов и сел.

Оператор заявил о том, что продолжает активно строить новое покрытие и расширять емкость уже существующей сети – 5500 базовых станций удалось вывести в эфир во время активной фазы войны в стране для увеличения покрытия и емкости сети. "Расширение сети на 40% позволило клиентам Vodafone по всей Украине потреблять больше контента, сохраняя высокое качество мобильного интернета", – прокомментировали в Vodafone.

По данным lifecell, за более чем два года полномасштабной войны расширено 4G-покрытие в новом 691 населенном пункте с населением почти 800 тыс. человек.

В общей сложности оператор построил и модернизировал всего 7665 базовых станций по всей Украине и более 1200 восстановил после разрушений.

С февраля 2022 года больше новых базовых станций было построено в Киевской, Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях – в тех частях страны, куда вынужденно переехала значительная часть украинцев, спасаясь от войны.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны РФ, оператор также продолжал развивать сеть в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Благодаря усилиям технических работников lifecell по состоянию на май 2024 работает более 93,5% сети мобильного оператора – часть базовых станций периодически не работают из-за обесточивания и обстрелов врага.

В мае 2024 года более 17 тыс. городов и сел Украины с населением более 31,6 млн. человек имели 4G от lifecell.

Когда могут подорожать тарифы: объяснение мобильных операторов

В самом доступном из своих тарифов Vodafone анонсировал изменение абонплаты в июне 2024 года – "ежемесячный (то есть четырёхнедельный у Vodafone Турбо) платеж увеличится на 15 грн".

"Об изменении ценника – раз в год оператор, как правило, пересматривает тарифы. Это не происходит одновременно со всеми тарифами, разные тарифные линейки пересматриваются в разное время", - пояснили в компании.

При этом Vodafone озвучил причины, которые влекут за собой пересмотр цен всеми игроками рынка. Это, например, повышение цен на электроэнергию и топливо, используемое для генерации питания объектов связи при отключении света. А также "необходимость увеличивать инвестиции в поддержку и развитие сети".

Влияет на это и изменение пользовательского поведения. "Потребление трафика растет, при этом голосовыми услугами абоненты продолжают пользоваться также активно. За эти два года потребление трафика выросло в 1,5 раза. В среднем дата-клиент Vodafone использует около 9 ГБ мобильного интернета в месяц", - рассказали в Vodafone.

"Киевстар" в комментарии пояснил , что пересмотр цен на тарифы – это абсолютно нормальная практика. Но не сделал никаких анонсов относительно своих планов: "Ценообразование любого продукта зависит от рыночных условий. Поэтому компания будет принимать решения по мере того, будет ли меняться экономическая ситуация в стране".

Самый лаконичный ответ на вопрос "Поднимаете ли тарифы?" предоставили Delo.ua в lifecell: "В ближайшее время не планируем".