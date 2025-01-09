Количество перенесенных мобильных номеров значительно выросло в 2024 году

Миграция абонентов сотовой связи активизировалась после анонсирования повышения тарифов.

В 2024 году существенно возросло количество номеров мобильной связи, перенесенных в рамках услуги MNP, что позволяет перейти на обслуживание другому оператору с сохранением мобильного номера.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), этот показатель в прошлом году вырос в 2,3 раза по сравнению с показателем 2023 года – до 340,63 тысяч.

В течение 2024 года самым большим донором для перехода номеров выступил "Киевстар", от которого было перенесено 60% (207,1 тыс. номеров), на втором месте с 32% (109,53 тыс.) ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), на третьем с 6,7% (22,88 тыс.) мобильный оператор ООО "Лайфселл" — lifecell.

В lifecell в 2024 году было перенесено в 17 раз больше номеров, чем в "Киевстар". Инфографика: НКЭК

Больше всего номеров от других операторов в 2024 году было перенесено в lifecell – 79% (269,76 тыс.), "Vodafone Украина" – 15,88% (54,11 тыс.), и "Киевстар" – 4,7% (16,16 тыс.).

Инфографика: НКЭК

По данным комиссии, в частности, за пять лет действия услуги MNP 65% номеров было перенесено в ООО "Лайфселл" (305,08 тыс. номеров), 18% (87,65 тыс.) — в ЧАО "ВФ Украина" (" Vodafone Украина"), 15% (72,4 тыс.) — в "Киевстар".

Общее количество перенесенных номеров за пять лет достигло 468,17 тыс — это данные за период с 1 мая 2019 года по 1 мая 2024 года. К концу 2024 года показатель вырос до 517 тыс.

Как сообщалось, в декабре после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов другим операторам. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.



