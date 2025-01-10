Кількість перенесених мобільних номерів значно зросла у 2024 році

Міграція абонентів стільникового зв'язку активізувалась після анонсування підвищення тарифів.

У 2024 році суттєво зросла кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера.

За даними Нацкомісії, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), цей показник минулого року зріс у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тисяч.

Протягом 2024 року найбільшим донором для абонентського переміщення став "Київстар", від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), на третьому з 6,7% (22,88 тис.) мобільний оператор ТОВ "Лайфселл" - lifecell.

До lifecell у 2024 році було перенесено у 17 разів більше номерів, аніж до "Київстару". Інфографіка: НКЕК

Найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell - 79% (269,76 тис.), "Vodafone Україна" - 15,88% (54,11 тис.), і "Київстар" - 4,7% (16,16 тис.).

Раніше повідомлялося, щоза п'ять років її дії послуги MNP кількість перенесень номерів стільникового зв'язку сягнула 468,17 тис - це дані за період з 1 травня 2019 року до 1 травня 2024 року. До кінця 2024 року показник зріс до 517 тис.

Інфографіка: НКЕК

За даними комісії, зокрема за п'ять років дії послуги MNP 65% номерів було перенесено до lifecell (305 тис. номерів), 18% (87,6 тис.) - до Vodafone Україна", 15% (72,4 тис.) - до "Київстару".

Як повідомлялося, у грудні після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів до інших операторів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.



