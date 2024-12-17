Мобильные операторы повышают тарифы в декабре: какие изменения ожидают абонентов

Лидеры рынка сотовой связи меняют тарифы в последнюю декаду декабря, однако к повышению прибегают не все.

Перед Новым годом мобильные операторы анонсируют удорожание цен на услуги.

"Киевстар": дороже тарифы, но больше интернета

В пятницу, 20 декабря, стоимость мобильной связи увеличится у "Киевстара".

Как рассказали Delo.ua в компании, в среднем цена изменится на 65 грн к стоимости тарифа. Однако при этом абонент получит значительно больше услуг в тарифе: минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.

В компании отметили, что новые тарифные условия, в первую очередь, учитывают рост потребления услуг наших абонентов.

"Мы видим, например, как выросло потребление трафика в сети. Люди все больше пользуются мобильным интернетом для мониторинга новостей, работы, просмотра фильмов, слушания подкастов. Это приводит к тому, что большинство абонентов еще отдельно докупают пакеты мобильного интернета. Теперь этого делать не надо будет", — подчеркнули в пресс-службе "Киевстара".

Также, отмечают в компании, абоненты стали больше звонить по Украине и заграницу, поэтому компания добавит минут для звонков в рамках тарифа.

Vodafone: подорожание связи связано з ростом цен на электроенергию

На следующей неделе с 24 декабря также возрастут тарифы на сотовую связь у Vodafone Украина. Как рассказали Delo.ua в компании, изменится стоимость тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24.12.2024 – в зависимости от тарифа, стоимость увеличится на 70-120 грн.

Но для абонентов, уже пользующихся этими тарифами, Vodafone отсрочит изменения и внедряет специальные условия пользования – предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости, отметили в пресс-службе.

Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20.01.2025, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости.

Наполнение тарифов остается без изменений, ведь тарифы уже сбалансированы по стоимости и пакету услуг, поясняет оператор.

"Факторы, обуславливающие изменение стоимости и наполнение тарифных планов в этом году – это, прежде всего, стремительный рост стоимости электроэнергии. А учитывая, что оборудование для предоставления услуг мобильной связи полностью зависит от энергопитания, возросла себестоимость услуг мобильной связи ", – объяснили в пресс-службе Vodafone.

Влияют на стоимость сотовой связи также дополнительные затраты на резервное питание – аккумуляторы и генераторы, топливо для них и для выездов мобильных бригад.

Компания уже удвоила мощность резервных источников питания и продолжает закупать необходимое оборудование – общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2025 годах превысят 1,3 млрд грн.

Как отметили в Vodafone, инженерам компании приходится постоянно ремонтировать поврежденное в результате войны оборудование, а это дополнительные затраты на запчасти и, порой, полноценная замена всего комплекса оборудования. Инженерам Vodafone удалось возобновить работу более 1000 базовых станций и вернуть связь в 865 населенных пунктов. Кроме того, увеличились налоговые сборы для компании.

lifecell: сТОП-цена до конца 2025

lifecell уже год не повышает тарифы и не анонсирует повышение цен на связь в декабре 2024-го. Как рассказали Delo.ua в компании, тарифная политика зависит от многих факторов и оператор делает ставку на то, чтобы предложения оставались конкурентными и выгодными для абонентов.

"Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке и делаем все возможное, чтобы поддерживать баланс между развитием сети, обеспечением ее резервными источниками питания и доступностью наших услуг", – пояснили в пресс-службе.

В компании напомнили, что последний раз пересмотр тарифов проходил более года назад и затронул только около 15% наших абонентов.

"Пока мы предлагаем акцию "СТОП-цена", которая дает возможность новым абонентам зафиксировать стоимость выбранных тарифов до конца 2025 года. Мы всегда заранее информируем наших клиентов о всех изменениях и акциях, чтобы они могли выбрать лучшие условия для себя", — добавили в lifecell.

Напомним, в начале октября Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) проверила выполнение операторами мобильной связи усиленных требований по повышению энергонезависимости и обнаружила нарушения в "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина").

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций еще в июле ужесточил требования к мобильным операторам : так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.