У "Vodafone Украина" достаточно средств, чтобы рассчитаться по еврооблигациям-2025, — NEQSOL Holding

Владелец компании "Vodafone Украина" — азербайджанская компания NEQSOL Holding — заявляет, что "Vodafone Украина" накопила достаточно средств, чтобы рассчитаться по своим еврооблигациям в феврале 2025 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель украинского офиса NEQSOL Holding Владимир Лавренчук.

"Компания "Vodafone Украина" имеет высокую рентабельность и хорошее финансовое состояние. Она предоставляет услуги почти 16 млн абонентам. Это сильный, эффективный и финансово стабильный институт, который уже сформировал достаточный резерв наличных, чтобы оплатить всю сумму наших долговых обязательств в феврале 2025 года. года. Вопрос невозможности расчетов связан с регламентами НБУ", — сказал топменеджер.

Он отметил, что компания сейчас находится в процессе переговоров с Национальным банком по либерализации валютных ограничений, что позволит рассчитаться с бондхолдерами.

"Vodafone Украина" не смог договориться с владельцами евробондов по реструктуризации

Переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября этого года и были обусловлены действующими в Украине ограничениями по контролю за движением капитала, которые ныне не позволяют "Vodafone Украина осуществлять трансграничные платежи из Украины для погашения облигаций.

В результате после отказа владельцев примерно 31% бумаг от предложенных условий телеком-оператор вышел из переговоров и заявил, что планирует сосредоточиться на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжить обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопрос о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащей погашению 11 февраля 2025 года.

14 февраля этого года правительство Украины обратилось в Нацбанк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В список вошли "Vodafone Украина", компании из трубно-колесного холдинга "Интерпайп", крупнейшего горно-металлургического холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел" и трех холдингов "ДТЭК": "ДТЭК Энерго", "ДТЭК ВДЭ" и "ДТЭК Нефтегаз".

Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.

О том, как NEQSOL Holding планирует развивать ОГХК, перспективы внедрения 5G, а также приватизацию государственных банков, читайте в интервью с руководителем украинского офиса NEQSOL Holding Владимиром Лавренчуком на Delo.ua.