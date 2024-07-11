НБУ актуализировал ряд валютных ограничений: какие изменения для населения и бизнеса

Для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения частного иностранного капитала Национальный банк актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что, во-первых, актуализированы валютные ограничения, что в том числе будет способствовать привлечению частного капитала.

С этой целью НБУ:

предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием для проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство или гарантом или поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО). Такие изменения расширят возможности украинских компаний привлекать новые внешние кредиты и ссуды;

разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины;

обеспечил возможность резидентов переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам (при условии, если такие платежи резидента-заемщика разрешены Постановлением №18).

унормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО, что увеличит поддержку украинского бизнеса со стороны МФО;

внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу. Изменения направлены на унификацию подходов по уплате таких плановых процентов (купонов) для случаев разного структурирования осуществленных заимствований.

Во-вторых, Нацбанк расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей за валюту физические лица-волонтеры. Среди новых позиций комплектующие для БПЛА (более 10 наименований по кодам УКТВЭД).

Кроме того, дополнительно к возможности вносить благотворительные взносы нерезидентами в иностранной валюте на территории Украины НБУ предоставил им возможность осуществлять соответствующие переводы в гривне.

"Такие взносы могут осуществляться на счета как государственных органов, так и благотворительных фондов, чтобы помочь обороноспособности Украины и обеспечить другие насущные потребности населения в условиях войны", - объясняют в регуляторе.

В третьих, Национальный банк внес другие уточняющие изменения для поддержки населения и бизнеса, в частности:

разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам;

обеспечил возможность бизнеса платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.

В-четвертых, Национальный банк конкретизировал норму по наличному лимиту в размере 100 тыс. грн в день для купли-продажи наличной иностранной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует лимиту на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов клиентов. Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут осуществлять валютно-обменные операции с наличными денежными средствами без ограничений по сумме.

Кроме того, уточнен перечень сделки по счету иностранных компаний. С этой целью Правление Национального банка Украины 09 июля 2024 утвердило постановление №82 "О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которое также вступает в силу с 11 июля 2024 года.

Валютные смягчения для бизнеса

Напомним, 3 мая Национальный банк Украины ввел крупнейший пакет смягчений валютных ограничений для бизнеса во время полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за границы.

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ: