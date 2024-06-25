Украинские банки впервые в этом году зафиксировали реальный прирост депозитов

По состоянию на 1 июня 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в банках Украины достигла 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Впервые в этом году зафиксирован реальный прирост депозитов, а не только рост за счет переоценки валютных вкладов.

С начала 2024 года прирост вкладов составил 31,3 млрд. грн. Эта тенденция роста наблюдалась в течение последних трех месяцев. При этом вклады в национальной валюте выросли на 13,0 млрд грн за май, достигнув 814,6 млрд грн.

Вклады в иностранной валюте увеличились на 8,9 млрд грн, составив 451,5 млрд грн.

Вклады физических лиц-предпринимателей

По состоянию на 1 июня 2024 г. доля ФЛП в структуре вкладчиков составляла 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11,0% от общей суммы вкладов).

Вклады ФЛП подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, что с 13 апреля 2022 года, со вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", на вклады физических лиц и ФЛП распространяются 100% гарантии на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения. После этого срока максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Рост вкладов демонстрирует восстановление доверия граждан к банковской системе Украины и стабильность финансового сектора даже в условиях военного положения.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составили 1 244,2 млрд грн. Это на 15,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Последние три месяца вклады населения демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

Какая ситуация была в 2023 году

Добавим, что в прошлом году объемы гривневых вкладов физических лиц выросли на 20,5%, достигнув рекордных показателей по приросту розничных срочных депозитов в 37,2%.

Однако в январе банки столкнулись с оттоком депозитов. Объем депозитов резидентов Украины в банках упал на 2% до 2345,9 миллиарда гривен. В частности, падение объема вкладов в иностранной валюте составило всего 0,6% до 765,1 миллиарда гривен, а вот в гривне – сразу на 3,2% до 1580,8 миллиарда.

Наиболее относительное падение объема вкладов в банках в январе зафиксировано в Житомирской области - на 10,8% до 29,5 миллиарда гривен. Следом шли Донецкая (на 14,4%) и Черниговская области (на 12,1%).

Напомним, что согласно закону, утвержденному в апреле 2022 года, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены на вклады физлиц в банках распространяются 100% государственных гарантий. После завершения этого периода максимальная сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com