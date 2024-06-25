Українські банки вперше цього року зафіксували реальний приріст депозитів

Станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), у банках України досягла 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.

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Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вперше цього року зафіксовано реальний приріст депозитів, а не лише зростання за рахунок переоцінки валютних вкладів.

З початку 2024 року приріст вкладів склав 31,3 млрд грн. Ця тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. При цьому, вклади у національній валюті зросли на 13,0 млрд грн за травень, досягнувши 814,6 млрд грн.

Вклади в іноземній валюті збільшились на 8,9 млрд грн, склавши 451,5 млрд грн.

Вклади фізичних осіб-підприємців

Станом на 1 червня 2024 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).

Вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року, з набуттям чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на вклади фізичних осіб та ФОП поширюються 100% гарантії на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення. Після цього терміну максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Зростання вкладів демонструє відновлення довіри громадян до банківської системи України та стабільність фінансового сектору, навіть в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала 1 244,2 млрд грн. Це на 15,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Останні три місяці вклади населення демонструють стійку тенденцію до зростання.

Яка ситуація була в 2023 році

Додамо, що впродовж минулого року обсяги гривневих вкладів фізичних осіб зросли на 20,5%, досягнувши рекордних показників з приросту роздрібних строкових депозитів у 37,2%.

Проте, у січні банки стикнулися з відтоком депозитів. Обсяг депозитів резидентів України у банках впав на 2% до 2345,9 мільярда гривень. Зокрема, падіння обсягу вкладів в іноземній валюті склало лише 0,6% до 765,1 мільярда гривень, а от у гривні - відразу на 3,2% до 1580,8 мільярда.

Найбільше відносне падіння обсягу вкладів у банках у січні зафіксовано в Житомирській області - на 10,8% до 29,5 мільярда гривень. Слідом йшли Донецька (на 14,4%) та Чернігівська області (на 12,1%).

Нагадаємо, що відповідно до закону, затвердженого у квітні 2022 року, під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування на вклади фізосіб у банках поширюються 100% державні гарантії. Після завершення цього періоду максимальна сума відшкодування складатиме 600 тисяч гривень.

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