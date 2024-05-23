Вклади населення в українських банках зросли до 1,24 трлн грн

Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала 1 244,2 млрд грн. Це на 15,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Останні три місяці вклади населення демонструють стійку тенденцію до зростання.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів.

Із загальної суми вкладів 801,6 млрд грн припадає на депозити в національній валюті, які за квітень збільшились на 12,5 млрд грн. Решта 442,6 млрд грн - це вклади в іноземній валюті, обсяг яких за місяць зріс на 3,3 млрд грн.

Частка вкладів фізичних осіб-підприємців становить 3,3% від загального обсягу, або 139,4 млрд грн. Їхні депозити підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 січня 2017 року.

Зростання обсягів вкладів свідчить про відновлення довіри населення до банківської системи України попри складні воєнні умови.

Яка ситуація була в 2023 році

Додамо, що впродовж минулого року обсяги гривневих вкладів фізичних осіб зросли на 20,5%, досягнувши рекордних показників з приросту роздрібних строкових депозитів у 37,2%.

Проте, у січні банки стикнулися з відтоком депозитів. Обсяг депозитів резидентів України у банках впав на 2% до 2345,9 мільярда гривень. Зокрема, падіння обсягу вкладів в іноземній валюті склало лише 0,6% до 765,1 мільярда гривень, а от у гривні - відразу на 3,2% до 1580,8 мільярда.

Найбільше відносне падіння обсягу вкладів у банках у січні зафіксовано в Житомирській області - на 10,8% до 29,5 мільярда гривень. Слідом йшли Донецька (на 14,4%) та Чернігівська області (на 12,1%).

Нагадаємо, що відповідно до закону, затвердженого у квітні 2022 року, під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування на вклади фізосіб у банках поширюються 100% державні гарантії. Після завершення цього періоду максимальна сума відшкодування складатиме 600 тисяч гривень.

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