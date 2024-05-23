Вклады населения в украинских банках выросли до 1,24 трлн грн

На 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составила 1 244,2 млрд грн. Это на 15,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Последние три месяца вклады населения демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов.

Из общей суммы вкладов 801,6 млрд. грн. приходится на депозиты в национальной валюте, которые за апрель увеличились на 12,5 млрд. грн. Остальные 442,6 млрд грн – это вклады в иностранной валюте, объем которых за месяц вырос на 3,3 млрд грн.

Доля вкладов физических лиц-предпринимателей составляет 3,3% от общего объема, или 139,4 млрд. грн. Их депозиты подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2017 года.

Рост объемов вкладов свидетельствует о восстановлении доверия населения к банковской системе Украины, несмотря на сложные военные условия.

Какая ситуация была в 2023 году

Добавим, что за прошедший год объемы гривневых вкладов физических лиц выросли на 20,5%, достигнув рекордных показателей по приросту розничных срочных депозитов в 37,2%.

Однако в январе банки столкнулись с оттоком депозитов. Объем депозитов резидентов Украины в банках упал на 2% до 2345,9 миллиарда гривен. В частности, падение объема вкладов в иностранной валюте составило всего 0,6% до 765,1 миллиарда гривен, а вот в гривне – сразу на 3,2% до 1580,8 миллиарда.

Наиболее относительное падение объема вкладов в банках в январе зафиксировано в Житомирской области - на 10,8% до 29,5 миллиарда гривен. Следом шли Донецкая (на 14,4%) и Черниговская области (на 12,1%).

Напомним, что согласно закону, утвержденному в апреле 2022 года, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены на вклады физлиц в банках распространяются 100% государственных гарантий. После завершения этого периода максимальная сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.

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