Вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства через "Дію": как это сделать

В приложении "Дія" совместно с Фондом гарантирования вкладов запустили новую услугу, которая позволит вкладчикам обанкротившихся банков вернуть средства через смартфон.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно сообщению, украинцы, имеющие обанкротившиеся вклады в банках, смогут вернуть средства за несколько кликов в "Дії". Для этого необходимо подать заявление в приложении и средства поступят на карточку поддержки после обработки заявления в течение 3 рабочих дней.

Чтобы подать заявление, нужно выбрать в "Дії" обанкротившийся банк, в котором был счет. Если вклады были в разных банках, то следует подать отдельные заявления.

Далее нужно выбрать карточку єПідтримка, на которую поступят средства и уточнить личные и контактные данные и подписать заявление "Дія.Підписом".

Чтобы средства были перечислены на карту, она должна быть открыта в одном из 5 банков-агентов Фонда: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

"Теперь не нужно ходить в банки и тратить лишнее время, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков. Из любого поселка или городка подаете заявление в "Дії" и получаете деньги на свой счет в течение трех дней", - написал он.

Сообщается, что в настоящее время услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.

"В целом есть 1,4 млн счетов на 3,2 млрд грн, которые нужно возместить", - добавил Федоров.